Рахимов: «К сожалению, мы не сделали приобретений»

Наставник «Ахмата» Рашид Рахимов доволен тем, как игроки провели сборы.

Травмированные как обычно есть. Без травмированных не бывает. Что касается сборов, то ребята провели их очень хорошо. Были определенные моменты, накладки, но если мы говорим о команде в целом, то игроки работали хорошо. Посмотрим на их готовность. К сожалению, мы не сделали приобретений и этот момент настораживает. У нас травмирован Анхель. У Зорана Нижича тоже была травма. Эти игроки восстанавливаются, но, к сожалению, последний сбор они с нами не провели.

Антон Швец чувствует себя нормально. На сборах он играл. Да, у него было мало игровой практики из-за повреждения, но сегодня он готовился со всеми в общей группе.