Лебедев: «Самое страшное для Кокорина и Мамаева - потерять карьеру»

Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал решение суда, который признал законность продления срока ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Давайте поставим вопрос иначе. От чего апелляцию должны удовлетворять? От того, что общественное мнение взбудоражено? От того, что на каждом углу журналисты обсуждают этих двух граждан? Для суда, чтобы удовлетворить апелляцию нужны юридические доводы. Если сторона защиты не может их предоставить, то суд не будет идти на встречу. Извините, но для суда эти общественные обсуждения юридической силы не имеют. Я согласен, что, наверно, все-таки немного перегибают с наказанием ребят. Не потому, что их держат взаперти, а потому что уже давно можно было передать дело в суд, избрать меру наказания и спокойно дальше жить. Слишком долго тянут, согласен. Но юридический доводов для пересмотра решения защитой представлено не было. Защита в основном опирается на моральную сторону вопроса, а не на юридическую. Поэтому суд и не удовлетворяет. Он действует в рамках своих полномочий.

Что касается адвокатов, то у меня нет сомнений в их квалифицированности. Думаю, что Кокорин и Мамаев в состоянии найти себе хорошую защиту. Просто, по всей видимости, нет доводов из-за которых могут изменить меру пресечения. Их обвиняют в серьезных правонарушениях. Если бы это было мелкое бытовое хулиганство, их бы не арестовывали, а посадили под домашний арест. Плюс суд еще берет во внимание тот факт, что Кокорин и Мамаев, находясь на свободе, могут оказать давление на свидетелей. Но тут можно поспорить. Это могут сделать друзья и родственники.

Дальнейшее развитие событий? Самое обыкновенное. Я думаю, что в ближайшее время следствие сформулирует обвинение и передаст дело на рассмотрение в суд. Потом суд начнет свои работу. Надеюсь, что это будет быстрее, чем сейчас. Я думаю, что наказание, которое им будет вынесено не будет связано с заключением под стражу. Либо, тот срок, который они провели в СИЗО будет им зачтен в срок наказания. В любом случае, я надеюсь, что при любом решении суда ребята окажутся на свободе. Для них самое страшное — не судебное решение, не уголовный срок, а потерять спортивную карьеру. Это куда более серьезный удар по ним. И чем быстрее они окажутся на свободе, тем больше вероятность того, что они смогут продолжить футбольную карьеру в России.