«Казань-Арена» допущена к проведению матчей РПЛ

26 февраля 2019, 17:33

В пресс-службе «Рубина» сообщили, что комиссия РПЛ допустила домашний стадион клуба «Казань-Арена» к проведению матчей чемпионата России.

Комиссия посетила стадион и допустила поле до проведения матчей.

Ближайший матч на «Казань-Арене» пройдет 2 марта, «Рубин» сыграет с «Ахматом».