Федун: «Считаю арену „Спартака“ лучшей в Москве»

Владелец «Спартака» Леонид Федун убеждён, что домашний стадион «красно-белых» смог бы принять финал еврокубкового турнира.

Если наш стадион выдвинут кандидатом на проведение финальных еврокубковых матчей, мы к этому готовы. Считаю арену «Спартака» лучшей в Москве. И вы знаете, что ФИФА очень высоко оценила уровень проведения мероприятий на нашем стадионе. Естественно, мы готовы принять любые соревнования.