Федун: «Считаю арену „Спартака“ лучшей в Москве»

Владелец «Спартака» Леонид Федун убеждён, что домашний стадион «красно-белых» смог бы принять финал еврокубкового турнира.
Если наш стадион выдвинут кандидатом на проведение финальных еврокубковых матчей, мы к этому готовы. Считаю арену «Спартака» лучшей в Москве. И вы знаете, что ФИФА очень высоко оценила уровень проведения мероприятий на нашем стадионе. Естественно, мы готовы принять любые соревнования.
Напомним, что домашняя арена «Зенита» претендует на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.
На матче ПФК ЦСКА - «спартак» установлен рекорд ВЭБ Арены - 29 361 зритель. Предыдущий — 29 284 зрителя — был зафиксирован на матче 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».
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Это на 45-и тысячную "открывашку- мыльницу" Федуна приходит 9333человека 😄😄😄
На матче ПФК ЦСКА - «спартак» установлен рекорд ВЭБ Арены - 29 361 зритель. Предыдущий — 29 284 зрителя — был зафиксирован на матче 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».
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Это на 45-и тысячную "открывашку- мыльницу" Федуна приходит 9333человека 😄😄😄
«спартак» установил новый антирекорд посещаемости на «Открытие-Арене»
В матче ¼ финала Кубка России между «спартаком» и «Уралом» (1:1) установлен новый антирекорд посещаемости домашнего стадиона красно-белых «Открытие-Арена». На стадион пришли 9333 зрителя.
«спартак» установил новый антирекорд посещаемости на «Открытие-Арене»
В матче ¼ финала Кубка России между «спартаком» и «Уралом» (1:1) установлен новый антирекорд посещаемости домашнего стадиона красно-белых «Открытие-Арена». На стадион пришли 9333 зрителя.
Во вторых нет башни Мордора, которая присутствует на конском ристалище!
Вот эти два важных фактора и не дают возможность проводить такие соревнования!
Во вторых нет башни Мордора, которая присутствует на конском ристалище!
Вот эти два важных фактора и не дают возможность проводить такие соревнования!