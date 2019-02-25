Комиссия РПЛ и РФС проверит готовность газона «Арсенала» к матчу с ЦСКА

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что расширенная комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей проверит 26 февраля готовность газона стадиона тульского клуба к матчу чемпионата России с московским ЦСКА.
По итогам работы комиссии будет принято окончательное решение о месте проведения матча 18-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и ЦСКА. Встреча должна состояться 2 марта.
Ранее комиссия РПЛ по допуску полей по результатам инспекции, прошедшей 21 февраля, обнаружила, что газон на стадионе «Арсенала» находится в негодном состоянии.
И кони с паровозами постоянно ноют про газон, народные ходили с градусниками возле поля.
И потом такие липовые чемпионы попадают в еврокубки. Про их результаты сказать или сам ф курсе?
И кони с паровозами постоянно ноют про газон, народные ходили с градусниками возле поля.
И потом такие липовые чемпионы попадают в еврокубки. Про их результаты сказать или сам ф курсе?
В список резервных стадионов вошли "Арена Химки" (Московская область), "Фишт" (Сочи), "СКБ-Банк Арена" (Екатеринбург) и "Нефтяник" (Уфа). Эти арены станут резервными для всех клубов, если домашняя команда не сможет принять одну из игр на своем домашнем и резервном стадионах.
В список резервных стадионов вошли "Арена Химки" (Московская область), "Фишт" (Сочи), "СКБ-Банк Арена" (Екатеринбург) и "Нефтяник" (Уфа). Эти арены станут резервными для всех клубов, если домашняя команда не сможет принять одну из игр на своем домашнем и резервном стадионах.
Позорище просто...
Позорище просто...