Комиссия РПЛ и РФС проверит готовность газона «Арсенала» к матчу с ЦСКА

25 февраля 2019, 16:26

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что расширенная комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей проверит 26 февраля готовность газона стадиона тульского клуба к матчу чемпионата России с московским ЦСКА .

По итогам работы комиссии будет принято окончательное решение о месте проведения матча 18-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и ЦСКА . Встреча должна состояться 2 марта.