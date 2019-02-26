4 российских стадиона вышли в финал конкурса за звание лучшей арены-2018

26 февраля 2019, 10:18

Продолжается борьба за звание лучшей новой арены в мире в 2018 году.

После первоначального отбора из 27 арен жюри выбрало 10 кандидатов, в число которых попали российские стадионы «Мордовия Арена», «Ростов Арена», «Волгоград Арена» и «Самара Арена».

Победителя будет выбирать жюри конкурса. Итоги будут подведены 7 марта.