4 российских стадиона вышли в финал конкурса за звание лучшей арены-2018

Продолжается борьба за звание лучшей новой арены в мире в 2018 году.
После первоначального отбора из 27 арен жюри выбрало 10 кандидатов, в число которых попали российские стадионы «Мордовия Арена», «Ростов Арена», «Волгоград Арена» и «Самара Арена».
Победителя будет выбирать жюри конкурса. Итоги будут подведены 7 марта.
https://www.youtube.com/watch?v=uiRXmHxrMl0
написано: борьба за звание лучшей новой арены в мире в 2018 году.
питерскую помойку открыли в 2017
написано: борьба за звание лучшей новой арены в мире в 2018 году.
питерскую помойку открыли в 2017
ВЭБ-арена открыли в 2016 году
Лужники после реконструкции открыли в 2017 году
а вот стадион Динамо вообще был в списке из 27 арен?
ВЭБ-арена открыли в 2016 году
Лужники после реконструкции открыли в 2017 году
а вот стадион Динамо вообще был в списке из 27 арен?