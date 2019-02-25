РФС разрешил проводить матчи РПЛ на новом стадионе «Динамо»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 5’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 20’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 2’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 3’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 7’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 34’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 48’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 5’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 7’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 5’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 51’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 21’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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РФС разрешил проводить матчи РПЛ на новом стадионе «Динамо»

25 февраля 2019, 16:41

Глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков заявил, что футбольный союз сертифицировал новый стадион московского «Динамо» в Петровском парке, присвоив арене первую категорию, дающую право проводить матчи чемпионата России.

Сегодня в РФС прошло совещание комиссии по сертификации стадионов, на котором было принято решение о присвоении стадиону «Динамо» первой категории, которая дает право проводить матчи чемпионата России. Все недочеты были устранены. При этом 28 февраля будет направлена дополнительная комиссия по оценке состояния футбольного поля арены.

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Все комментарии
Kolymchanin
Kolymchanin
   462 / 887
26 февраля в 21:40
Хорошая и долгожданная новость!
Только у бомжей, как обычно всё чешется.
Муслим90
Муслим90
   620 / 887
26 февраля в 19:11
Ну наконец-то)) 11лет ждали
Гус Пойет
Гус Пойет
   249 / 887
26 февраля в 01:05
Давно пора
kotmyshka
kotmyshka
   171 / 887
26 февраля в 01:02
Наконец-то! Поздравляю болельщиков Динамо!
Семьнуль команда
Семьнуль команда ответил Гуливер
   129 / 887
25 февраля в 23:28
стыдно за динам
Стыдно за фердун-арену!
Гуливер
Гуливер
   307 / 887
25 февраля в 22:44
стыдно за динам
Питермен
Питермен
   152 / 887
25 февраля в 22:07
В Петровском парке есть маяк
pomor45
pomor45
   179 / 887
25 февраля в 20:35
Значит с полем всё-таки есть проблемы, если через пару дней учинят повторную проверку.
Гавроша
Гавроша ответил Степка питерский
   24 / 887
25 февраля в 19:59
У Зенита есть свой стадион? Это не стадион, это памятник коррупции и беспредела путинского режима.
Всегда заполненный, кстати.
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
25 февраля в 19:57
Так они уже построили? Если да, то осталось только найти болельщиков. Или нанять как спартак.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
25 февраля в 19:56
Ну наконец то будет свой стадион...
Sergey Z
Sergey Z
   237 / 887
25 февраля в 19:20
Свершилось!!!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   234 / 887
25 февраля в 19:17
Разрешили! Черти!
Sully
Sully ответил ПерекатиПоле
   45 / 887
25 февраля в 19:09
Ну и стоило оно того на народные деньги строить стадион для 5 тысяч болельщиков? Только если в привычном для д-мо пердиве мяч пинать.
СДСВ рано или поздно окажется в пердиве, вот реально не пойму зачем им стадион, могли бы и в Химках играть...

p.s. даже когда играли за них разные Маниши, Коштиньи, Дерлеи и Сейтаридисы все клали болт на СДСВ, а когда в пердиве окажутся и вовсе забудут.
ermak6848
ermak6848
   199 / 887
25 февраля в 19:04
у клуба свои Болельщики, а значит теперь и свой стадион - как родной Дом ...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил ПерекатиПоле
   104 / 887
25 февраля в 19:03
На народные деньги была построена питерская распил арена. Оно не удивительно, ведь наши правители тоже из Питера и всячески помогают Зениту
Степка питерский
Степка питерский ответил Литейный 4
   160 / 887
25 февраля в 18:34
Эти стадионы принадлежат городу, а не клубу.
Закатай губу.
Troj
Troj ответил ПерекатиПоле
   867 / 887
25 февраля в 18:33
Ну и стоило оно того на народные деньги строить стадион для 5 тысяч болельщиков? Только если в привычном для д-мо пердиве мяч пинать.
Ты там что на невском в подворотне чикуху приложил? На те бабки что ваш особняк распилили, можно было всем бомжам Питера квартиры купить,ну или на минимуме расселить в коммуналки.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Степка питерский
   1 / 887
25 февраля в 18:28
У Зенита есть свой стадион? Это не стадион, это памятник коррупции и беспредела путинского режима.
У Зенита их 2. Старый добрый Петрович и шикарный новый на Крестовском. У Спартака ничего нет,
Степка питерский
Степка питерский ответил Литейный 4
   160 / 887
25 февраля в 18:25
У Зенита есть свой стадион?
Это не стадион, это памятник коррупции и беспредела путинского режима.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
   129 / 887
25 февраля в 18:23
Даже у Динамо есть свой стадион, нет только у пупсиков, всю жизнь снимают.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   32 / 887
25 февраля в 18:06
Ну и стоило оно того на народные деньги строить стадион для 5 тысяч болельщиков? Только если в привычном для д-мо пердиве мяч пинать.
mensk
mensk
   752 / 887
25 февраля в 17:59
А зачем тогда доп. комиссия?
beefs
beefs
   116 / 887
25 февраля в 17:54
Хорошо российскому футболу, еще одна арена ...
mihaluch
mihaluch
   174 / 887
25 февраля в 17:52
На старом бывал, надо бы и на новый как-то заглянуть.
Nikola45
Nikola45 ответил Подотдел очистки Тарасовки
   13 / 887
25 февраля в 17:47
Хороший стадион, а открывашку стоит признать дефектом архитектуры и стереть с лица земли, дабы не позориться.
Произведение Фидуньих искусств ))) У Тарасни когда либо будет свой стадион? )))
cska plus
cska plus
   12 / 887
25 февраля в 17:41
Поздравляю динамиков!
EAGuar As
EAGuar As
   46 / 887
25 февраля в 17:36
Значит и ЦСКА в Туле сыграет .
stanichnik
stanichnik ответил STVA 1
   122 / 887
25 февраля в 17:27
Это хорошо наверное для Динамо.
Это хорошо для всей РПЛ.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Подотдел очистки Тарасовки
   1 / 887
25 февраля в 17:26
Хороший стадион, а открывашку стоит признать дефектом архитектуры и стереть с лица земли, дабы не позориться.
Открывашка к Спартаку не имеет никакого отношения. Федун построил, чтобы отжать земли вокруг. Он свиньям его в аренду впаривает за огромные деньги. Они же бомжи без своей домашней арены. Гыгыгы
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