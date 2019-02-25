РФС разрешил проводить матчи РПЛ на новом стадионе «Динамо»

Глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков заявил, что футбольный союз сертифицировал новый стадион московского «Динамо» в Петровском парке, присвоив арене первую категорию, дающую право проводить матчи чемпионата России.
Сегодня в РФС прошло совещание комиссии по сертификации стадионов, на котором было принято решение о присвоении стадиону «Динамо» первой категории, которая дает право проводить матчи чемпионата России. Все недочеты были устранены. При этом 28 февраля будет направлена дополнительная комиссия по оценке состояния футбольного поля арены.
Только у бомжей, как обычно всё чешется.
Только у бомжей, как обычно всё чешется.
p.s. даже когда играли за них разные Маниши, Коштиньи, Дерлеи и Сейтаридисы все клали болт на СДСВ, а когда в пердиве окажутся и вовсе забудут.
p.s. даже когда играли за них разные Маниши, Коштиньи, Дерлеи и Сейтаридисы все клали болт на СДСВ, а когда в пердиве окажутся и вовсе забудут.
Закатай губу.
Закатай губу.
https://www.youtube.com/watch?v=MmzvnpeM8uw
Это не стадион, это памятник коррупции и беспредела путинского режима.
Это не стадион, это памятник коррупции и беспредела путинского режима.