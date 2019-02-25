РФС разрешил проводить матчи РПЛ на новом стадионе «Динамо»

Глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков заявил, что футбольный союз сертифицировал новый стадион московского «Динамо» в Петровском парке, присвоив арене первую категорию, дающую право проводить матчи чемпионата России.

Сегодня в РФС прошло совещание комиссии по сертификации стадионов, на котором было принято решение о присвоении стадиону «Динамо» первой категории, которая дает право проводить матчи чемпионата России. Все недочеты были устранены. При этом 28 февраля будет направлена дополнительная комиссия по оценке состояния футбольного поля арены.