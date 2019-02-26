Поле «Урала» полностью готово к матчу с «Зенитом»

В пресс-службе «Урала» сообщили, что поле стадиона «Екатеринбург-Арена» полностью готово к проведению матча 18-го тура РПЛ против «Зенита».

Никаких опасений по проведению матча между «Уралом» и «Зенитом» на стадионе «Екатеринбург-Арена» нет. Поле имеет молодую корневую систему, мы начали подготовку еще в декабре, когда засеяли 500 кг семян, а также провели ряд мероприятий по тщательной подготовке газона к матчу. В день игры ожидается теплая погода, поэтому все должно пройти хорошо.