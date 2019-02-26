Эмери: «Денис Суарес не готов играть 90 минут»

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери на пресс-конференции перед матчем с «Борнмутом» сообщил, что новичок команды Денис Суарес пока не готов играть 90 минут.

Я очень требовательно отношусь к футболистам, хочу, чтобы они показывали свой максимум. Суарес всё лучше адаптируется с каждым днем. Со временем его способности очень нам помогут.

Думаю, что на сегодня он не готов играть 90 минут, ему нужно поймать ритм. Он может выйти в старте на матч с «Борнмутом», либо останется на скамейке и поможет нам позже.

Денис работает каждый день, развивается и привыкает к нам. Ему нужно время, чтобы зарядиться уверенностью, получше узнать своих одноклубников во время тренировок, а уже потом будет участвовать в матчах.