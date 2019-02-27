«Уфа» вернет фанатам деньги за билеты, если проиграет «Динамо»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб вернет деньги за билеты и бесплатно предоставит проход на следующую игру в случае поражения команды в матче 18-го тура РПЛ против «Динамо».

В случае неудачного исхода матча с «Динамо» мы возвращаем деньги, потраченные на билет, и дарим билет на следующий матч. Это говорит о том, что ребята уверены в своих силах. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков, ждем около 8-9 тыс. фанатов. Он пояснил, что неудачным результатом будет потеря командой турнирных очков.