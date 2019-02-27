Веденеев: «Игру „Зенита“ стало скучно смотреть»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Фулхэм 1.93 3.5 4.05
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Борнмут - - -
23:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Вест Хэм 1.16 8 15
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Челси -:-  Тоттенхэм 2.27 3.27 3.3
23:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Ман Юнайтед - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 2.8 3.7 2.35
Италия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 2.55 3.6 2.6
Франция. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.5 4.3 6.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб КанКан 1.27 5.7 11
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе 1:3 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 6 4.3 1.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 2.75 3.35 2.45
Италия. Серия B 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 2.45 2.95 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.82 3.25 4.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян - - -
Колумбия. Примера А 2019, 7 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:1 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 2:0 Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХурибгаХурибга -:- Логотип футбольный клуб Хассания Аг (Агадир)Хассания Аг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФАР РабатФАР Рабат -:- Логотип футбольный клуб Раджа (Касабланка)Раджа - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РСБ БерканеРСБ Беркане -:- Логотип футбольный клуб Шабаб Риф Хосейма (Аль-Хосейма)Шабаб Риф Хосейма - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Монтевидео)Ривер Плейт - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе 0:0 Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 4 4 1.75
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 2:1 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 3:2 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
Польша. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вигры (Сувалки)Вигры -:- Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
16:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае -:- Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм - - -
16:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин -:- Логотип футбольный клуб Аль-Моджзел (Аль-Маджмаах)Аль-Моджзел - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ансар (Медина)Аль-Ансар -:- Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Адалх (Аль-Ахса)Аль-Адалх -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 5.8 4.2 1.53
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс -:- Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб СуперСпорт Юнайтед (Претория)СуперСпорт Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс - - -
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Веденеев: «Игру „Зенита“ стало скучно смотреть»

сегодня, 09:55

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев оценил игру «сине-бело-голубых» в последних матчах. Клуб из Петербурга вышел в 1/8 финала Лиги Европы, одолев в двух играх «Фенербахче» (0:1; 3:1).

Игру «Зенита» стало скучно смотреть. Футболисты в команде хорошие, но уверенности в обязательной победе нет. В атаке, например, сыгранность отсутствует напрочь. И только когда со скамейки поступает команда бить длинными передачами вперёд, что-то интересное появляется. Если же следуют попытки розыгрыша мяча и контратаки, то многое идет вразнобой, нет слаженности, игроки не понимают друг друга. 

Причина - в постоянной ротации состава, причём смены игроков происходят очень серьёзные. Да, это можно объяснить разным самочувствием игроков на какой-то конкретной позиции, но левого защитника в нынешнем сезоне играли шестеро футболистов! Если брать трёх центральных хавбеков, которые определяют развитие атаки, то и там мы насчитаем, наверное, с десяток персон. 

Это слишком большая ротация для того, чтобы поставить игру. Вот почему думаю, что зрелищная игра у «Зенита» появится нескоро. А что до очков, то, полагаю, они будут как-то выскребаться.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   192 / 884
сегодня в 10:04
Лишь бы побеждали.
oncha
oncha
   24 / 884
сегодня в 10:04
Веденеев давно в саде панова стал появлятся, ему игру свиней веселее смотреть стало, особенно с мурой.
удав
удав
   261 / 884
сегодня в 09:57
наверно не от хорошей жизни такая ротация происходит в центре поля а от травм полузащитников (нобоа,кузяев,шатов,ерохин и это не весь список,плюс уход парадеса)как тут не будешь ротацией заниматься?то же самое и в защите
161регион
161регион
   18 / 884
сегодня в 09:56
Ее и было скучно смотреть....
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