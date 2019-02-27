Веденеев: «Игру „Зенита“ стало скучно смотреть»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев оценил игру «сине-бело-голубых» в последних матчах. Клуб из Петербурга вышел в 1/8 финала Лиги Европы, одолев в двух играх «Фенербахче» (0:1; 3:1).

Игру «Зенита» стало скучно смотреть. Футболисты в команде хорошие, но уверенности в обязательной победе нет. В атаке, например, сыгранность отсутствует напрочь. И только когда со скамейки поступает команда бить длинными передачами вперёд, что-то интересное появляется. Если же следуют попытки розыгрыша мяча и контратаки, то многое идет вразнобой, нет слаженности, игроки не понимают друг друга.

Причина - в постоянной ротации состава, причём смены игроков происходят очень серьёзные. Да, это можно объяснить разным самочувствием игроков на какой-то конкретной позиции, но левого защитника в нынешнем сезоне играли шестеро футболистов! Если брать трёх центральных хавбеков, которые определяют развитие атаки, то и там мы насчитаем, наверное, с десяток персон.

Это слишком большая ротация для того, чтобы поставить игру. Вот почему думаю, что зрелищная игра у «Зенита» появится нескоро. А что до очков, то, полагаю, они будут как-то выскребаться.