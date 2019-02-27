Селюк: «„Зенит“ с Медведевым поднимется на новый уровень»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал назначение Александра Медведева на пост президента «Зенита».
Что касается Медведева, то с его приходом «Зенит», думаю, поднимется на новый уровень. Мы с Медведевым общались в тот момент, когда я Аршавина хотел перевезти в «Барселону». Мы разговаривали. В то время Жоан Лапорта был президентом каталонского клуба, я как раз их соединял с Медведевым, общались на эту тему. К сожалению для Аршавина, тогда было принято решение его не отпускать.
Медведев очень хорошо проявил себя как организатор (КХЛ, теннисные турниры). Он работает в «Газпроме», этот человек пришел не тащить по карманам, а созидать. Вообще сейчас надо привлекать в клубы людей такого калибра.
неужели на 4 место замахнётся в РПЛ ?
неужели на 4 место замахнётся в РПЛ ?
У Селюка новый метод сбыта своих игроков ???
Хвалебный?)))))
У Селюка новый метод сбыта своих игроков ???
Хвалебный?)))))
1. медведев там уже не работает. Его позавчера отправили на "нищенскую" пенсию.
2. Довольно-таки тошнотно слышать такое про дельца из ленинградской опг.
1. медведев там уже не работает. Его позавчера отправили на "нищенскую" пенсию.
2. Довольно-таки тошнотно слышать такое про дельца из ленинградской опг.
Но никак не влиянием и возможностями, назначенных функционеров и чиновников...
Тогда, скорее всего, успехи будут корявые, дутые и вымученные...
Но никак не влиянием и возможностями, назначенных функционеров и чиновников...
Тогда, скорее всего, успехи будут корявые, дутые и вымученные...
Прочитал, стошнило.
Прочитал, стошнило.