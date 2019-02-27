Селюк: «„Зенит“ с Медведевым поднимется на новый уровень»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал назначение Александра Медведева на пост президента «Зенита».

Что касается Медведева, то с его приходом «Зенит», думаю, поднимется на новый уровень. Мы с Медведевым общались в тот момент, когда я Аршавина хотел перевезти в «Барселону». Мы разговаривали. В то время Жоан Лапорта был президентом каталонского клуба, я как раз их соединял с Медведевым, общались на эту тему. К сожалению для Аршавина, тогда было принято решение его не отпускать.