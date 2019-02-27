Гранквист: «„Краснодар“ - значимая часть моей жизни»

Бывший капитан «Краснодара» Андреас Гранквист, перешедший в прошлом году в «Хельсингборг», с теплотой вспоминает годы в России.

«Краснодар» - значимая часть моей жизни. Когда у меня нет матчей, я всегда слежу за играми своей прежней команды. Знаю, что они идут вторыми в чемпионате. Этот сезон покажет, готова ли команда к завоеванию титула. У «Краснодара» очень много сильных соперников: «Зенит», ЦСКА , «Спартак», «Локомотив». Все они будут биться за золотые медали. Верю, что мой бывший клуб выиграет достаточно матчей весной и попадет в Лигу чемпионов.