Бистрович: «Будем бороться с „Зенитом“ и „Краснодаром“ за чемпионство»

сегодня, 07:52

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович поделился ожиданиями от возобновления сезона в чемпионате России. На данный момент «армейцы» идут на 3-м месте и отстают от лидирующего в турнирной таблице «Зенита» на 4 очка. «Краснодар», занимающий вторую строчку, опережает ЦСКА на 3 очка.

Мы провели очень хорошую подготовку ко второй части сезона. У нас очень высокие амбиции, и мы хотим в каждой игре показывать себя на 120%. Будем стремиться к первому месту и бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за победу в чемпионате.