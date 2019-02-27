Воспитанник ЦСКА Тхань-Лонг Ле: «В „Спартак“ не пойду ни за какие деньги»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 3’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 17’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 90’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 90’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 89’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 4’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Воспитанник ЦСКА Тхань-Лонг Ле: «В „Спартак“ не пойду ни за какие деньги»

27 февраля 2019, 11:38

Воспитанник ЦСКА Тхань-Лонг Ле рассказал о том, как он попал в «армейский клуб». На данный момент 18-летний футболист выступает в Испании. 

Мой отец, когда отдавал меня в футбол, знал только два клуба – ЦСКА и «Спартак». Он знал, что ЦСКА постоянно играл в Лиге чемпионов и поэтому решил отдать меня в эту команду. Про «Спартак» он знал мало. Кроме того, ЦСКА был к нам ближе. Нас там сразу приняли.

Я уже не в ЦСКА. В декабре я закончил академию ЦСКА. Сейчас я нахожусь в Испании. Клуб здесь я уже нашел – хорошую команду. Я уже здесь занимаюсь. Название сказать пока не могу – скоро все узнают.

Я очень люблю Россию. Россия сделала меня таким, какой я есть. Благодаря России меня сейчас зовут играть в Китай. Думаю, если, дай Бог, у меня все получится в Испании, и я буду играть за сборную Китая, то России и ЦСКА тоже будет приятно, что они вырастили такого футболиста.

Соглашусь ли перейти в «Спартак», если позовут? Нет. Точно. Ни за какие деньги.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Ваня лучший
   25 / 882
01 марта в 02:15
В Спартаке слишком "богатая" история. История скандалов, начиная с бромантана и кончая сагой о Глушакове. И это не конец. Китайцы, как нация здоровых и умных людей понимают, что не только лезть в грязь, но и касаться ее нельзя ни в коем случае. Там ведь был китайский доктор Лю , он видно рассказал парню что там на самом деле в этом хлеву и сам свалил оттуда и парня отговорил. Все правильно.
О коксе, судафеде и истории с Акинфеевым вы конечно же не слышали!)
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
   87 / 882
28 февраля в 00:33
Стыдно, однако, за спартак.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   29 / 882
27 февраля в 18:45
Лопп, хоть здесь не позорься.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил time out
       29 / 882
    27 февраля в 18:44
    Никто не идет к конским стукачам, приходится китайцев заманивать. Да и тут обманули, говорили рисом платить будут, а подсунули овес, вот и сбежал китаеза в Испанию.
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Klassе
         29 / 882
      27 февраля в 18:41
      ты даже если сам доплатишь, никогда в Спартаке не окажешься, очнись, болезный))))
      В Спартаке слишком "богатая" история. История скандалов, начиная с бромантана и кончая сагой о Глушакове. И это не конец. Китайцы, как нация здоровых и умных людей понимают, что не только лезть в грязь, но и касаться ее нельзя ни в коем случае. Там ведь был китайский доктор Лю , он видно рассказал парню что там на самом деле в этом хлеву и сам свалил оттуда и парня отговорил. Все правильно.
      Klassе
      Klassе
         379 / 882
      27 февраля в 18:08
      ты даже если сам доплатишь, никогда в Спартаке не окажешься, очнись, болезный))))
      leopit
      leopit
         64 / 882
      27 февраля в 17:34
      В спартаке обожают смугляшей с перчинкой,а не лунообразных чукчей!
      Номер 1 на этом проэкте
      Номер 1 на этом проэкте
         407 / 882
      27 февраля в 14:31
      Стыдно за спартак , даже рисовые братья унижают их
      kingoffam
      kingoffam
         183 / 882
      27 февраля в 14:25
      Китаеза читает по бумажке.
      parallels
      parallels
         14 / 882
      27 февраля в 13:40
      позор спартаку! даже неведомый тхань-длинный уже разведал всю правду о тарасовке!
      1 команда
      1 команда
         68 / 882
      27 февраля в 13:26
      И как после такого за спартак может быть не стыдно?
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил FILL3286
         29 / 882
      27 февраля в 13:25
      А ты почитай серьёзное издание и не питайся всякой желтухой. Акинфее признан самым надёжным вратарём топ-10"чемпитратов Европы. Всего 0,47 гола за матч. Сзади остались даже Касильяс, Алисон, Де хеа, Куртуа. Могу сообщить, что Ребров в этом рейт нге 147,Седихов 362,а Максименко не попал даже в 1000.
      Бестрофейный
      Бестрофейный
         140 / 882
      27 февраля в 13:24
      Никто в свинарнике не хочет задыхаться.
      time out
      time out
         27 / 882
      27 февраля в 13:24
      Никто не идет к конским стукачам, приходится китайцев заманивать. Да и тут обманули, говорили рисом платить будут, а подсунули овес, вот и сбежал китаеза в Испанию.
      materazzi2855
      materazzi2855
      27 февраля в 13:24
      Как гора с плеч
      311
      311
         56 / 882
      27 февраля в 13:17
      В Тарасовке даже не все знают что за клуп такой!)
      4RT
      4RT
         327 / 882
      27 февраля в 13:16
      Дитя Черкизона
      VIPded
      VIPded
         105 / 882
      27 февраля в 13:15
      Молодец парнишка.
      Но, правда, уже был заявлявший, что ненавидит СпаМ... Но, правда, от него теперь СпаМ и не знает, как избавляться...)))
      FILL3286
      FILL3286 ответил cska plus
         15 / 882
      27 февраля в 12:47
      Лопп, хоть здесь не позорься.
      про рекордсмена знали 12 лет!!! хахахахахахах
      43 43 43 43 43 43 43 43 43
      вечный рекорд сухоряна
      ахахахахаххаха
      43 43 43 43 43 43 43 43 43
      Footbolista
      Footbolista
         4 / 882
      27 февраля в 12:39
      На тхань ты нужен Спартаку, конь китайский?)...
      cska plus
      cska plus ответил LOpp
         12 / 882
      27 февраля в 12:38
      Мой отец, знал только два клуба – цска и «Спартак». Он знал, что цска постоянно играл в Лиге чемпионов. -------------------------------------------------------------------------------- я даже знаю благодаря кому отец знал, что цска постоянно играет в ЛЧ
      Лопп, хоть здесь не позорься.
      la_masia
      la_masia ответил ЦCКА навсегда
         96 / 882
      27 февраля в 12:38
      За какой год опрос?
      cska plus
      cska plus
         12 / 882
      27 февраля в 12:37
      спартака хорошо знают в Ливерпуле.
      cska plus
      cska plus
         12 / 882
      27 февраля в 12:35
      Полуторомиллиардный Китай не знает про спартак а остальное народонаселение планеты знают спартак как позорный клуб.
      авито
      авито
         344 / 882
      27 февраля в 12:35
      Вот ты блин посмотри, что вытворяют китаёзы'' не только до Сибири добрались, уже и свои ноги засунули в Гинеровскую команду!
      FILL3286
      FILL3286
         15 / 882
      27 февраля в 12:33
      у конюшни и все зулусы с индейцами воспитанники,а про бакланов кроме вардара дандолка и андерлехта ни кто и не знает
      Суеверный
      Суеверный
         110 / 882
      27 февраля в 12:28
      Китайский воспитанник футбольной школы ЦСКА... Кажется ранее такого не было.
      Т34
      Т34
         21 / 882
      27 февраля в 12:27
      Да тебя не возьмут в Спартак, даже если ты будешь сам предлагать за это большие деньги. Интересно, к чему этот вброс? Цирк! Клоуны не успевают отдыхать.
      Sargent
      Sargent
         174 / 882
      27 февраля в 12:27
      В спартак сами не идут, туда только могут заманить несбыточными обещаниями и напрасными надеждами.
      Don trambon
      Don trambon
         80 / 882
      27 февраля в 12:24
      Разумеется. Красно-белый ширпотреб никто не знает.

      Да же те команды которые обесчестивают эту командатёнку уже через пару часов забывают название.

      Это как с ночными бабочками) гыгыгы
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