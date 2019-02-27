Воспитанник ЦСКА Тхань-Лонг Ле: «В „Спартак“ не пойду ни за какие деньги»

Воспитанник ЦСКА Тхань-Лонг Ле рассказал о том, как он попал в «армейский клуб». На данный момент 18-летний футболист выступает в Испании.
Мой отец, когда отдавал меня в футбол, знал только два клуба – ЦСКА и «Спартак». Он знал, что ЦСКА постоянно играл в Лиге чемпионов и поэтому решил отдать меня в эту команду. Про «Спартак» он знал мало. Кроме того, ЦСКА был к нам ближе. Нас там сразу приняли.
Я уже не в ЦСКА. В декабре я закончил академию ЦСКА. Сейчас я нахожусь в Испании. Клуб здесь я уже нашел – хорошую команду. Я уже здесь занимаюсь. Название сказать пока не могу – скоро все узнают.
Я очень люблю Россию. Россия сделала меня таким, какой я есть. Благодаря России меня сейчас зовут играть в Китай. Думаю, если, дай Бог, у меня все получится в Испании, и я буду играть за сборную Китая, то России и ЦСКА тоже будет приятно, что они вырастили такого футболиста.
Соглашусь ли перейти в «Спартак», если позовут? Нет. Точно. Ни за какие деньги.
Но, правда, уже был заявлявший, что ненавидит СпаМ... Но, правда, от него теперь СпаМ и не знает, как избавляться...)))
Но, правда, уже был заявлявший, что ненавидит СпаМ... Но, правда, от него теперь СпаМ и не знает, как избавляться...)))
43 43 43 43 43 43 43 43 43
вечный рекорд сухоряна
ахахахахаххаха
43 43 43 43 43 43 43 43 43
43 43 43 43 43 43 43 43 43
вечный рекорд сухоряна
ахахахахаххаха
43 43 43 43 43 43 43 43 43
Да же те команды которые обесчестивают эту командатёнку уже через пару часов забывают название.
Это как с ночными бабочками) гыгыгы
Да же те команды которые обесчестивают эту командатёнку уже через пару часов забывают название.
Это как с ночными бабочками) гыгыгы