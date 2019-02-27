Воспитанник ЦСКА Тхань-Лонг Ле: «В „Спартак“ не пойду ни за какие деньги»

Воспитанник ЦСКА Тхань-Лонг Ле рассказал о том, как он попал в «армейский клуб». На данный момент 18-летний футболист выступает в Испании.

Мой отец, когда отдавал меня в футбол, знал только два клуба – ЦСКА и «Спартак». Он знал, что ЦСКА постоянно играл в Лиге чемпионов и поэтому решил отдать меня в эту команду. Про «Спартак» он знал мало. Кроме того, ЦСКА был к нам ближе. Нас там сразу приняли.

Я уже не в ЦСКА . В декабре я закончил академию ЦСКА . Сейчас я нахожусь в Испании. Клуб здесь я уже нашел – хорошую команду. Я уже здесь занимаюсь. Название сказать пока не могу – скоро все узнают.

Я очень люблю Россию. Россия сделала меня таким, какой я есть. Благодаря России меня сейчас зовут играть в Китай. Думаю, если, дай Бог, у меня все получится в Испании, и я буду играть за сборную Китая, то России и ЦСКА тоже будет приятно, что они вырастили такого футболиста.

Соглашусь ли перейти в «Спартак», если позовут? Нет. Точно. Ни за какие деньги.