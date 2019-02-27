Самура призналась что до сих пор хранит воспоминания о ЧМ-2018

27 февраля 2019, 12:46

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура призналась, что хранит теплые воспоминания о ЧМ -2018, который прошел с 10 июня по 11 июля в России.

Об этом Самура рассказала на церемонии вручения государственных наград РФ сотрудникам оргкомитета турнира.