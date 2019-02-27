Самура призналась что до сих пор хранит воспоминания о ЧМ-2018

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура призналась, что хранит теплые воспоминания о ЧМ-2018, который прошел с 10 июня по 11 июля в России.
Об этом Самура рассказала на церемонии вручения государственных наград РФ сотрудникам оргкомитета турнира.
Уже прошло восемь месяцев, как мы покинули Россию, но, кажется, будто это было только вчера, поскольку я до сих пор храню воспоминания о проведенном здесь месяце во время турнира. Вы внесли в чемпионат мира частичку своей души. И когда я видела, что многие женщины были представлены к награде, то окончательно поняла, что чемпионат удался.
Вот это критерий так критерий, всем критериям критерий, гораздо важнее уровня организации, посещаемости, популяризации футбола, уровня полученного болельщиками удовольствия и т. д.
Вот это критерий так критерий, всем критериям критерий, гораздо важнее уровня организации, посещаемости, популяризации футбола, уровня полученного болельщиками удовольствия и т. д.