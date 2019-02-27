Экс-президент «Барселоны» Розель временно выпущен на свободу

27 февраля 2019, 15:09

Бывший президент «Барселоны» Сандро Розель вышел на свободу, где он будет находиться в ожидании решения суда. Правда, Розелю придется сдать паспорт и отмечаться в полиции каждый первый и третий понедельник месяца.

По данным обвинения, Розель входил в преступную сеть, которая получала комиссионные за продажу имиджевых прав сборной Бразилии. Затем данные средства отмывались через подставные компании.

Розель сотрудничал с конфедерацией футбола Бразилии еще до своего президентства в «Барселоне». Под подозрением находится и бывший президент конфедерации футбола Бразилии Рикардо Тейшейра.

Прокуратура требует для 54-летнего чиновника до 11 лет тюрьмы и 59 млн евро штрафа. Сам Розель свою вину отрицает.