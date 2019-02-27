Блохин: «Спросил у мальчишек, кто я такой - никто не ответил»

Легендарный в прошлом футболист Олег Блохин рассказал, что дети не узнали его на одном из турниров.
Недавно был на детском турнире среди восьмилетних игроков. Спросил, кто я такой, и ни один из мальчишек не ответил. Хотя их родители подходили, просили фото и автограф. Даже когда я облегчил задачу для детей и спросил, кто такой Андрей Шевченко, не все смогли ответить.
А вот о Месси и Роналду они многое мне рассказали. Поэтому давайте все подумаем, как нам сделать так, чтобы дети знали футбольную историю нашего государства. Нам есть, чем и кем гордиться, забывать свою историю нельзя.
Дети, всегда в первую очередь, интересуются тем, что было "только что", условно - "вчера". Заглядывать дальше и глубже в историю - это уже удел подростков и взрослых и их интерес. Блохину надо просто расслабиться. Нынешние мелкие поголовно знают Аршавина и Акинфеева. А дети, которым в 2039 год стукнет 8 лет - конечно "забудут" о них. У них будут свои, другие кумиры - согласно своему времени. И так и должно быть!
Дети, всегда в первую очередь, интересуются тем, что было "только что", условно - "вчера". Заглядывать дальше и глубже в историю - это уже удел подростков и взрослых и их интерес. Блохину надо просто расслабиться. Нынешние мелкие поголовно знают Аршавина и Акинфеева. А дети, которым в 2039 год стукнет 8 лет - конечно "забудут" о них. У них будут свои, другие кумиры - согласно своему времени. И так и должно быть!
В очередной раз благодарю поганую цензуру соккера.
В очередной раз благодарю поганую цензуру соккера.