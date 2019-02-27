«Милан» сыграл вничью с «Лацио» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

«Лацио» и «Милан» не выявили сильнейшего в первом матче 1/2 финала Кубка Италии. Ответная встреча состоится 24 апреля.
Рим, стадион «Олимпико»
«Лацио» - «Милан» 0:0
«Лацио»: Стракоша, Патрик, Ачерби, Баштуш, Ромуло (Марушич 90), Пароло (Альберто 74), Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Корреа, Иммобиле (Кайседо 81)
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Диего Лаксальт, Кессье (Чалханоглу 29), Бакайоко, Лукас Пакета (Билья 86), Сусо (Кастильехо 73), Пёнтек, Борини
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждения: Пароло 35, Романьоли 43, Патрик 78, Калабрия 78, Доннарумма 81
Судья: Орсато Даниэле.
«Соккер.ру» вел
В предыдущем раунде римляне одолели «Интер», а «россонери» обыграли «Наполи».
Милан в чемпе только и поддерживаю из-за того, что из двух зол выбирают меньшее)
Милан в чемпе только и поддерживаю из-за того, что из двух зол выбирают меньшее)
Удачи Лацио!
Удачи Лацио!
Надеюсь, что после скукоты первого матча, во втором поединке будет - огонь..:))
Милан выйдет в финал...
Надеюсь, что после скукоты первого матча, во втором поединке будет - огонь..:))
Милан выйдет в финал...
В створ ворот 4. 1. 1!Один, мать его, Карл!
Пентека не увидел на поле, зато Пакета пахает за 10 ых.
Ладно, основное внимание надо сосредоточить на чемпе. Обы в дерби не ударить лицом в грязь. На потеху кгязькам и его клоунам. Всем добра. Форца миланисты!
В створ ворот 4. 1. 1!Один, мать его, Карл!
Пентека не увидел на поле, зато Пакета пахает за 10 ых.
Ладно, основное внимание надо сосредоточить на чемпе. Обы в дерби не ударить лицом в грязь. На потеху кгязькам и его клоунам. Всем добра. Форца миланисты!