«Бавария» устроит пышное прощание с Рибери

28 февраля 2019, 10:56

«Бавария» планирует достойно расстаться со своим вингером Франком Рибери. Об этом сообщил президент клуба Ули Хенесс.

Рибери играет за нашу команду 12 лет. Такие футболисты должны уходить через парадную дверь.

Планируется, что для Рибери и Арьена Роббена будет организован прощальный матч.

Рибери еще не объявлял об уходе из клуба, в отличие от Роббена.