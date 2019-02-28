«Бавария» устроит пышное прощание с Рибери

«Бавария» планирует достойно расстаться со своим вингером Франком Рибери. Об этом сообщил президент клуба Ули Хенесс.
Рибери играет за нашу команду 12 лет. Такие футболисты должны уходить через парадную дверь.
Планируется, что для Рибери и Арьена Роббена будет организован прощальный матч.
Рибери еще не объявлял об уходе из клуба, в отличие от Роббена.
1)Лига чемпионов 2012/2013
2)Суперкубок УЕФА 2013
3)Клубный чемпионат мира 2013
То гумно обесцененное типа чемпионата Германии, кубка и супер кубка не в счёт. Это не титул это фигня.
1)Лига чемпионов 2012/2013
2)Суперкубок УЕФА 2013
3)Клубный чемпионат мира 2013
То гумно обесцененное типа чемпионата Германии, кубка и супер кубка не в счёт. Это не титул это фигня.
лучшая связка РОРИ которая крушила всех в свою лучшую форму((((
эх футбол умирает и больше небудет таких игроков(
с каждым годом и уходом таких игроков умирает футбол, а на приход им приходят плаксы и симулянты а так же крысы что сливают тренеров и это печально
лучшая связка РОРИ которая крушила всех в свою лучшую форму((((
эх футбол умирает и больше небудет таких игроков(
с каждым годом и уходом таких игроков умирает футбол, а на приход им приходят плаксы и симулянты а так же крысы что сливают тренеров и это печально