Икарди оставил загадочное послание в Instagram

27 февраля 2019, 16:09

Нападающий «Интера» Мауро Икарди опубликовал фотографию в Instagram, где он позирует в кепке с надписью Freedom (Свобода). Пост Икарди уже лайкнула его жена и агент Ванда Нара, а также защитник «Ювентуса» Жоау Канселу, с которым аргентинец ранее играл в «нерадзурри».

Напомним, что Икарди не играл за «Интер» с 13 февраля, когда его лишили капитанской повязки, а затем он отказался выходить на матч Лиги Европы с «Рапидом». По официальной информации, у футболиста травма колена.