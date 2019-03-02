Новый тренер «Фулхэма»: «Сэр Алекс прислал очень вдохновляющее сообщение»

Руководство «Фулхэма» 28 февраля приняло решение отправить в отставку Клаудио Раньери и назначило Скотта Паркера исполняющим обязанности главного тренера. Экс-полузащитник сборной Англии рассказал, что после назначения ему написал легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.
У меня не так много друзей, но вчера [28 февраля] мой телефон просто разрывался.
Я получил несколько удивительных текстовых сообщений. Сэр Алекс написал мне поздно вечером, что казалось довольно невероятным. Меня очень вдохновила мысль о том, что он потратил время, чтобы написать мне длинное, подробное сообщение, дающее мне несколько советов, и рассказывающее, как он видит ситуацию.
Новый наставник «дачников» также сказал несколько слов о своём предшественнике.
Мы все знаем, каким человеком является Клаудио. Это замечательный во всех отношениях человек. Утром [1 марта] он пришёл на тренировку и обратился к игрокам с речью.
Мы также поговорили с ним с глазу на глаз. Я поблагодарил его за всё. Это футбол, Клаудио так и сказал мне: «Мы все понимаем, как устроен футбол».