Новый тренер «Фулхэма»: «Сэр Алекс прислал очень вдохновляющее сообщение»

Руководство «Фулхэма» 28 февраля приняло решение отправить в отставку Клаудио Раньери и назначило Скотта Паркера исполняющим обязанности главного тренера. Экс-полузащитник сборной Англии рассказал, что после назначения ему написал легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.

У меня не так много друзей, но вчера [28 февраля] мой телефон просто разрывался.

Я получил несколько удивительных текстовых сообщений. Сэр Алекс написал мне поздно вечером, что казалось довольно невероятным. Меня очень вдохновила мысль о том, что он потратил время, чтобы написать мне длинное, подробное сообщение, дающее мне несколько советов, и рассказывающее, как он видит ситуацию.