Фавр: «„Аугсбург“ ничего не создал и забил нам два гола»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал поражение от «Аугсбурга» (2:1) в матче 24-го тура Бундеслиги.

Мы должны выигрывать этот матч. Соперник не создал ни единого момента и забил нам два гола. Это поражение, которого, несомненно, нужно было избегать.

Мы допустили ошибку, счёт стал 0:1, но мы должны были сохранять спокойствие, чтобы не ошибиться снова. У нас были голевые возможности, но мы ими не воспользовались. Это правда, что мы допускали серьёзные ошибки, отдавали мяч сопернику... это очень досадно.