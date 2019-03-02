Чанов: «Акинфеев не виноват во втором пропущенном голе»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал игру Игоря Акинфеева в матче «армейцев» против тульского «Арсенала» (0:2), который состоялся в рамках 18-го тура РПЛ .

Я видел второй пропущенный гол, там был обычный вариант, который может возникнуть при элементе вратарского искусства «паук». Игорь старался перекрыть свои ворота, не считаю, что он виноват.