Балашов: «Прошли времена, когда „Арсенал“ начинал трястись перед грандом»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (2:0) в матче 18-го тура РПЛ .

ЦСКА был фаворитом игры? А кто вам такое сказал? Мы и не сомневались в своей победе. На сегодняшний день «Арсенал» не слабее ЦСКА . Мы уверены в себе. У нас сработал план на игру, подбор футболистов сейчас хороший. Прошли те времена, когда «Арсенал» начинал трястись перед грандом, сейчас ничего такого нет.

Рассчитываем ли на попадание в еврокубки? Мы идем от игры к игре. В конце сезона посмотрим на таблицу. Теперь впереди теперь кубковая игра с «Оренбургом». Ребята чуть-чуть порадовались победе над армейцами, и уже думают о следующем матче.

Где пройдет кубковая встреча? Наши агрономы сейчас работают над полем. Сегодня или завтра опубликуем всю информацию на нашем официальном сайте.