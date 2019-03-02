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Грушевский: «Не сказал бы, что Акинфеев ошибался в моментах с голами»

02 марта 2019, 18:11
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Известный артист эстрады и болельщик «армейцев» Михаил Грушевский подвел итоги матча 18-го тура РПЛ «Арсенал» - ЦСКА (2:0).

То, что два мяча заползли за линию вот так, между ногами капитана, неприятно, но я бы не сказал, что Игорь ошибался в этих моментах. Удары наносились с близкого расстояния, такие тяжело отражать. К сожалению, ЦСКА позволял «Арсеналу» слишком легко переходить на армейскую половину поля. Что-то пошло не так – если не с самого начала, то с середины первого тайма точно.

Не думаю, что Игорь нервничал. Возможно, присутствовала общая нервозность в обороне, армейцы совершили слишком много ошибок, что нетипично для команды. Может, сказалось, что тренер решил поменять схему и сыграть в четыре защитника, но я в любом случае больше похвалил бы «Арсенал», чем обсуждал ошибки «красно-синих», которые провели крайне неудачную встречу.

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Все комментарии
МКС
МКС
   93 / 887
03 марта в 08:27
Акинфеев не виноват

Виноваты портные сшившие богу неправильные рейтузы
Исмет
Исмет
   698 / 887
02 марта в 22:00
У клоуна 🤡 крышка поехала
морозз
морозз
   60 / 887
02 марта в 20:42
Суровые железные яйца Игоря... не позволили ему вовремя свести вместе ноги! Вины Игоря в этом нет, виноваты они, суровые!
isamsn
isamsn
   682 / 887
02 марта в 20:17
Первый удар из под ноги защитника, а второй в упор с метра. Конечно неприятно, но это скорее вина защиты, а не вратаря позволившей беспрепятственно наносить удары по воротам...
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
02 марта в 19:51
Игоря, жалко!
Павлоградский маньяк
Павлоградский маньяк ответил 25процентный клоун
   133 / 887
02 марта в 19:50
Скоро это будет всем приказано сверху. Как при СССР:
Партия сказала Надо
Комсомол ответил Есть

В самом цска ради него Мандрыкина, Чепчугова сгноили, Габулов в 2011м идеально его подменял, но гинер не продлил с ним контракт. Все помнят про 7:1 от Португалии, но дырофейские фокусы с Эстонией и Латвией лишили Россию ЧМ, а могли бы за 1 место бороться.
Т34
Т34 ответил Jum13
   21 / 887
02 марта в 19:31
Если свиньи пропускают меньше семи - пора на допинг проверять. С, спартак, семь, стыд - это норма
Что-то из конюшни слышно ку-ка-ре-ку! Неужели петухов завели)))
112910415
112910415
   74 / 887
02 марта в 19:27
не ошибался он - отрабатывал новые технические приёмы
Заратустра
Заратустра
   150 / 887
02 марта в 19:26
Два мяча в очко пропустил, какие могут быть оправдания.
time out
time out ответил Jum13
   27 / 887
02 марта в 19:11
Если свиньи пропускают меньше семи - пора на допинг проверять. С, спартак, семь, стыд - это норма
Да ладно уже, успокойся! Привыкай, это не в последний раз. В следующем туре очко возьмете, Бекеич вам подарит, а вот потом Урал надерет, там не отскочите, как лазурные отскочили. Так, что у вас все еще впереди.)))
viv
viv
   73 / 887
02 марта в 18:57
Это не вина воротчика.....виновата вся команда....
spartach091
spartach091
   65 / 887
02 марта в 18:49
Очко сыграло против игаааааря
Jum13
Jum13 ответил Т34
   18 / 887
02 марта в 18:37
Нет, ошибок не было. Это его нормальная игра. Вот когда он все тащит надо на допинг проверить.
Если свиньи пропускают меньше семи - пора на допинг проверять. С, спартак, семь, стыд - это норма
КЭТиК
КЭТиК
   239 / 887
02 марта в 18:33
Вратарь не сильно виноват.
Absinthe3
Absinthe3
   91 / 887
02 марта в 18:33
Напоминаю, Грушевский - юморист)
Николай 86
Николай 86
   298 / 887
02 марта в 18:32
Конечно не ошибался. Он просто хотел прижать мяч тем местом, откуда у него руки растут. Немного не дотянулся
Т34
Т34
   21 / 887
02 марта в 18:30
Нет, ошибок не было. Это его нормальная игра. Вот когда он все тащит надо на допинг проверить.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   489 / 887
02 марта в 18:28
Конечно, он так и задумывал - просто очко разминал аххах
Великолепный
Великолепный
   164 / 887
02 марта в 18:28
Прав Грушевский, такие удары всегда тяжело отбивать, больше вина на защитниках, что позволили с близкого расстояния наносить удары сопернику. Это ведь не тот случай когда с центра поля Максименко пропускает за шиворот.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   229 / 887
02 марта в 18:27
Тонкая душевная организация, ранимая натура, да и неопытность - все привело вот к таким казусам. А если честно, давно мы не видели фирменных Гариковых фокусов, вот - дождались.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   54 / 887
02 марта в 18:27
Три очка мелочи.
Лишь бы Гарика никто не трогал.
161регион
161регион
   7 / 887
02 марта в 18:25
Грушевский больше всех ныл что не попадет на игру,сейчас наверно не жалеет...
LOpp
LOpp
   5 / 887
02 марта в 18:25
Игорь неуиноэн
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   36 / 887
02 марта в 18:22
Глорье необъективное сразу видно! Легенда распахнула свой домик целых 2 раза за матч, а они до сих пор кричат "Браво, лучший"! Как надоели уже!
serh62
serh62
   196 / 887
02 марта в 18:19
просьба к нашим болельщикам. не уподобляйтесь тем кто устраивает красно-белый шарфопад, не гоните на тренера и команду. нужно поддержать молодых ребят. с нашей верой и поддержкой они одержат много побед. футбол не бывает без поражений.
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
02 марта в 18:16
Набабкин это такое дно .. ошибок у Игоря не было
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   549 / 887
02 марта в 18:15
Должен был выручать.
serh62
serh62
   196 / 887
02 марта в 18:14
все будет хорошо. ЦСКА не сразу строится!!. падая и вставая-мы растем. это еще САДЫРИН сказал
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
02 марта в 18:13
Давайте защищать Игоря всей страной
beefs
beefs
   117 / 887
02 марта в 18:13
Акинфеев сегодня не выручил...
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