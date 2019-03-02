Грушевский: «Не сказал бы, что Акинфеев ошибался в моментах с голами»

Известный артист эстрады и болельщик «армейцев» Михаил Грушевский подвел итоги матча 18-го тура РПЛ «Арсенал» - ЦСКА (2:0).
То, что два мяча заползли за линию вот так, между ногами капитана, неприятно, но я бы не сказал, что Игорь ошибался в этих моментах. Удары наносились с близкого расстояния, такие тяжело отражать. К сожалению, ЦСКА позволял «Арсеналу» слишком легко переходить на армейскую половину поля. Что-то пошло не так – если не с самого начала, то с середины первого тайма точно.
Не думаю, что Игорь нервничал. Возможно, присутствовала общая нервозность в обороне, армейцы совершили слишком много ошибок, что нетипично для команды. Может, сказалось, что тренер решил поменять схему и сыграть в четыре защитника, но я в любом случае больше похвалил бы «Арсенал», чем обсуждал ошибки «красно-синих», которые провели крайне неудачную встречу.
Виноваты портные сшившие богу неправильные рейтузы
Виноваты портные сшившие богу неправильные рейтузы
Партия сказала Надо
Комсомол ответил Есть
В самом цска ради него Мандрыкина, Чепчугова сгноили, Габулов в 2011м идеально его подменял, но гинер не продлил с ним контракт. Все помнят про 7:1 от Португалии, но дырофейские фокусы с Эстонией и Латвией лишили Россию ЧМ, а могли бы за 1 место бороться.
Партия сказала Надо
Комсомол ответил Есть
В самом цска ради него Мандрыкина, Чепчугова сгноили, Габулов в 2011м идеально его подменял, но гинер не продлил с ним контракт. Все помнят про 7:1 от Португалии, но дырофейские фокусы с Эстонией и Латвией лишили Россию ЧМ, а могли бы за 1 место бороться.
Лишь бы Гарика никто не трогал.
Лишь бы Гарика никто не трогал.