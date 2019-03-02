Кирилл Комбаров: «ЦСКА сюрпризов нам не преподнес»

Полузащитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров прокомментировал победу над ЦСКА .

Не было акцента, что нужно мощно начать. Был акцент продолжать в том же духе, двигаться — и рано или поздно возникнет момент, который можно будет реализовать. Мы просматривали ЦСКА и готовились к их игре, так что сюрпризов они нам не преподнесли.

На топовые команды вообще не надо настраиваться, это приходит само по себе. На остальные команды — тоже, ведь у нас большая конкуренция в турнирной таблице, все идут очень плотно. Мы понимаем груз ответственности.