Кирилл Комбаров: «ЦСКА сюрпризов нам не преподнес»

Полузащитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров прокомментировал победу над ЦСКА.
Не было акцента, что нужно мощно начать. Был акцент продолжать в том же духе, двигаться — и рано или поздно возникнет момент, который можно будет реализовать. Мы просматривали ЦСКА и готовились к их игре, так что сюрпризов они нам не преподнесли.
На топовые команды вообще не надо настраиваться, это приходит само по себе. На остальные команды — тоже, ведь у нас большая конкуренция в турнирной таблице, все идут очень плотно. Мы понимаем груз ответственности.
Кстати, как только слу-слу покинул Халл, тот поднялся на 10 место!
Кстати, как только слу-слу покинул Халл, тот поднялся на 10 место!
https://www.youtube.com/watch?v=qU-cXRcKBFk