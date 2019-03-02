Рахимов: «Не помню опасных моментов у ворот „Ахмата“ во втором тайме»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итоги матча 18-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

Эмоции? Ну как не выражать в такой ситуации, тем более весь второй тайм было ощущение, что можем забить. На 88-й минуте Бабурин вытащил тяжелый мяч. Я не помню опасных моментов у наших ворот во втором тайме. Эмоции после такого - это нормально. Балай хорошо пробил, но Бабурин вытащил.

Мы потеряли концентрацию. Была простая подача в штрафную в концовке, а защитник ошибся. Дали пробить, не доиграли эпизод, хотя наш игрок был ближе.

У нас еще много проблем, но такие проблемы надо убирать уровнем мастерства.