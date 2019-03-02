Шишкин: «Безбородов потерял нити игры»

Защитник «Крыльев Советов» Роман Шишкин после матча 18-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:2) посетовал на действия арбитра встречи Владислава Безбородова.

Судейство? Смысла уже нет что-то говорить, ведь ничего не изменишь. Как было в игре – так и останется в истории. Я потратил много эмоций, и обе команды, но, получилось так, как получилось.

Я Безбородову еще во время игры сказал, что он упустил нити игры. Он мог бы одним решением всё изменить, и ничего бы не было.

Когда в нашу сторону пошла атака, и после нее началась небольшая потасовка. Потом он немного потерял нити игры, но это человеческий фактор.