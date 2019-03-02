«Севилья» уступила аутсайдеру Примеры, Промес сыграл 60 минут

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Уэска» сенсационно обыграла «Севилью».
«Севилья» занимает шестое место (37 очков), «Уэска» остается последней (22 балла).
Уэска, стадион «Эль Алькорас».
«Уэска» - «Севилья» - 2:1 (1:0)
Голы: Хуанпи 7, Авила 90+8 - Бен-Йеддер 79 (пенальти)
«Уэска»: Сантамария, Эчейта, Дьегес Гранде, Пулидо, Мирамон (Авила 38), Эррера (Мусто 84), Гомес, Галан, Хуанпи (Гальяр 69), Феррейро, Гальего
Главный тренер: Родригес Франсиско.
«Севилья»: Вацлик, Меркадо, Кьер (Вебер 62), Гомес, Навас, Эвер Банега, Рог (Васкес 74), Промес (Эль-Хаддади 61), Сарабия, Бен-Йеддер, Андре Силва
Главный тренер: Мачин Пабло.
Предупреждения: Рог 40, Промес 45, Кьер 55, Эчейта 61, Галан 66, Эррера 77, Пулидо 78, Меркадо 90+10.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.
В другом матче тура сыграют «Реал» и «Барселона».
И с его же "помощью" не пустить целую Сборную на ЧМ...)))
Оказывается недооценивал этого парня...))
И с его же "помощью" не пустить целую Сборную на ЧМ...)))
Оказывается недооценивал этого парня...))
Что никого не оскорбляет, и никакого троллинга
Однако грязь, даже на бывших спартачей выливает с упоением
Стыдно быть таким грязным жителю берегов самого чистого озера
Что никого не оскорбляет, и никакого троллинга
Однако грязь, даже на бывших спартачей выливает с упоением
Стыдно быть таким грязным жителю берегов самого чистого озера
А спартачи всё ему оды поют!!!
Севилья стала поставщиком очков для аутсайдеров!!!
Свинси лучший, оставит нервионцев без еврокубков!!!
Выход один, не пускать "черную метку", даже на базу!!!
А спартачи всё ему оды поют!!!
Севилья стала поставщиком очков для аутсайдеров!!!
Свинси лучший, оставит нервионцев без еврокубков!!!
Выход один, не пускать "черную метку", даже на базу!!!
Как так Вазген?
Свои же правила нарушаешь?
Как так Вазген?
Свои же правила нарушаешь?
Промеска - как в кармане стамеска!!!
Промеска - как в кармане стамеска!!!
На красно-синюю Уэску!
На красно-синюю Уэску!
И без рыл 2 -0
Видимо не те рыла купили
И без рыл 2 -0
Видимо не те рыла купили
Может и впрямь плохо на трансферном рынке поработали...по осени...)))
10 последних игр в чемпионате....
1 победа....
6 поражений...
3 ничьи...
Это уже не позор....а прямо таки откровенный саботаж...))
Может и впрямь плохо на трансферном рынке поработали...по осени...)))
10 последних игр в чемпионате....
1 победа....
6 поражений...
3 ничьи...
Это уже не позор....а прямо таки откровенный саботаж...))