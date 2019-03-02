«Манчестер Сити» благодаря голу Мареза обыграл «Борнмут»

02 марта 2019, 19:53

В матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Борнмут» на выезде.

«Ман Сити» набирает 71 очко и выходит на промежуточное первое место, однако у «Ливерпуля», идущего вторым, есть еще игра в запасе. «Борнмут» остается 12-м (34 очка).

Борнмут, стадион «Дин Корт»

«Борнмут» - «Манчестер Сити» - 0:1 (0:0)

Гол: Марез 55

«Борнмут»: Боруц, Клайн (Рико 83), Мепхэм, Симпсон, Аке, Дэниелс, Смит, Брукс (Муссе 75), Сурман, Фрэйзер, Кинг

Главный тренер: Хоу Эдди.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз (Компани 49), Отаменди, Зинченко, Де Брюйне (Марез 45+2), Гюндоган, Сильва, Бернарду Силва, Кун Агуэро (Жезус 90), Стерлинг

Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Отаменди 65, Уокер 84, Кинг 86.

Судья: Фрэнд Кевин.

В другом матче тура «Тоттенхэм» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1).