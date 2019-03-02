«Манчестер Сити» благодаря голу Мареза обыграл «Борнмут»

В матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Борнмут» на выезде.
«Ман Сити» набирает 71 очко и выходит на промежуточное первое место, однако у «Ливерпуля», идущего вторым, есть еще игра в запасе. «Борнмут» остается 12-м (34 очка).
Борнмут, стадион «Дин Корт»
«Борнмут» - «Манчестер Сити» - 0:1 (0:0)
Гол: Марез 55
«Борнмут»: Боруц, Клайн (Рико 83), Мепхэм, Симпсон, Аке, Дэниелс, Смит, Брукс (Муссе 75), Сурман, Фрэйзер, Кинг
Главный тренер: Хоу Эдди.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз (Компани 49), Отаменди, Зинченко, Де Брюйне (Марез 45+2), Гюндоган, Сильва, Бернарду Силва, Кун Агуэро (Жезус 90), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Отаменди 65, Уокер 84, Кинг 86.
Судья: Фрэнд Кевин.
В другом матче тура «Тоттенхэм» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1).
Вот она школа Шахтёра, звезду мирового футбола вырастили ))
Вот она школа Шахтёра, звезду мирового футбола вырастили ))
Понятно все с тобой, зря только время потратил.
Понятно все с тобой, зря только время потратил.
Кстати, вот наиболее вероятный неадекват))
Кстати, вот наиболее вероятный неадекват))
Оставь свои тесты себе. Это же не мои проблемы, что ты не понимаешь, о чем я пишу. И что за стереотипы про евреев?
Оставь свои тесты себе. Это же не мои проблемы, что ты не понимаешь, о чем я пишу. И что за стереотипы про евреев?
аха-ха)
аха-ха)
Ты уже им стал, сквозер.
Ты уже им стал, сквозер.
аха-ах)
аха-ах)
Ты тоже к выходу на орбиту готовься, там с барсой-фу встретишься.)
Ты тоже к выходу на орбиту готовься, там с барсой-фу встретишься.)
аха-аха)
аха-аха)
А победы сквозирпуля в АПЛ и твои правнуки не увидят. Аха-ха)
А победы сквозирпуля в АПЛ и твои правнуки не увидят. Аха-ха)