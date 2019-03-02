«Манчестер Сити» благодаря голу Мареза обыграл «Борнмут»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 60’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.5 3.3 2.05
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 14 1.04
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 63’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 1:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.7 3.7 4.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 4.8 1.5 4.8
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 25 5.7 1.16
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 17’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 19’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 4.6 1.8 3.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 59’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:0 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.9 2.9 4.9
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 19 5.2 1.22
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 9 4.3 1.38
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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«Манчестер Сити» благодаря голу Мареза обыграл «Борнмут»

02 марта 2019, 19:53
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Борнмут» на выезде.

«Ман Сити» набирает 71 очко и выходит на промежуточное первое место, однако у «Ливерпуля», идущего вторым, есть еще игра в запасе. «Борнмут» остается 12-м (34 очка).

Борнмут, стадион «Дин Корт»

«Борнмут» - «Манчестер Сити» - 0:1 (0:0)
Гол: Марез 55

«Борнмут»: Боруц, Клайн (Рико 83), Мепхэм, Симпсон, Аке, Дэниелс, Смит, Брукс (Муссе 75), Сурман, Фрэйзер, Кинг
Главный тренер: Хоу Эдди.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз (Компани 49), Отаменди, Зинченко, Де Брюйне (Марез 45+2), Гюндоган, Сильва, Бернарду Силва, Кун Агуэро (Жезус 90), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Отаменди 65, Уокер 84, Кинг 86.

Судья: Фрэнд Кевин.

В другом матче тура «Тоттенхэм» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1).

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 882
вчера в 07:17
МС не должен допустить колбасню к чемпионству.
Санчо Панса
Санчо Панса
   94 / 882
вчера в 07:13
Вот команда Пепа и вышла на первое место в АПЛ! Надеюсь, это не надолго) А пока пусть порадуются тому, что имеют.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   738 / 882
02 марта в 23:09
Опять Зинченко лучший игрок матча!
Вот она школа Шахтёра, звезду мирового футбола вырастили ))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Адекватный_Неадекват
   364 / 882
02 марта в 22:53
наверное это и был тот матч с 3 пенальти. Давно было. Но судил в том матче по черному.И пенальти и штрафные летели в 1ни ворота
Кстати я нашел тот матч в Ютубе, Ливерпуль победил МЮ 3-0 в сезоне 2013-14, судил тот матч Марк Клаттенбург. И если честно, только 1 из этих пенальти 100%, плюс удалил Видича.
Адекватный_Неадекват
Адекватный_Неадекват ответил Y.N.W.A.
   195 / 882
02 марта в 22:31
Ну если ты не понял сути моего пассажа, то, что я могу сказать... Я тебе предельно просто объяснил, что он ваш хейтер, а не неадекват. И вообще, что есть такое "неадекват"? Как ты отличаешь на футбольном ресурсе неадеквата от хейтер или тролля? Оставь свои тесты себе. Это же не мои проблемы, что ты не понимаешь, о чем я пишу. И что за стереотипы про евреев?
Неадекват пишет всякую х...10 не связанную с реальностью и у которого поведение не соответствует ситуации.Хейтеры агрессивно настроенные против чего либо. Если ты не можешь отличить одного от другого то уже твои проблемы. Я как-то тоже был лучшего мнения о тебе.
Адекватный_Неадекват
Адекватный_Неадекват ответил Kirill Erokhin
   195 / 882
02 марта в 21:58
Если про Салаха, то он только один раз сомнительно упал, а остальные были после ударов по ногам. И я помню, тот матч, когда в ворота Ютд назначили 3 пенальти, это было кажется еще при Ван Гале или Мойесе, кто судил не помню, ну пусть будет Оливер. В последних матчах Северо-Западного дерби, я помню только один пенальти в ворота Ютд, который был назначен за явный гандбол Погба, который даже игроки МЮ не оспаривали.
наверное это и был тот матч с 3 пенальти. Давно было. Но судил в том матче по черному.И пенальти и штрафные летели в 1ни ворота
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Адекватный_Неадекват
   154 / 882
02 марта в 21:55
И ты еще что-то про адекватность пишешт, лол.
Понятно все с тобой, зря только время потратил.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   154 / 882
02 марта в 21:54
Опять этот каталонский шут ветку засоряет.
Кстати, вот наиболее вероятный неадекват))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Адекватный_Неадекват
   154 / 882
02 марта в 21:52
Ну если ты не понял сути моего пассажа, то, что я могу сказать... Я тебе предельно просто объяснил, что он ваш хейтер, а не неадекват. И вообще, что есть такое "неадекват"? Как ты отличаешь на футбольном ресурсе неадеквата от хейтер или тролля?
Оставь свои тесты себе. Это же не мои проблемы, что ты не понимаешь, о чем я пишу. И что за стереотипы про евреев?
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князю бан по барабану
   82 / 882
02 марта в 21:48
Ответ фанлузирпульфан: Ты уже им стал, сквозер.
Князек я тебя видел в Far Cry 5 - в такой же шапке от меня убегал по лесу...


аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Адекватный_Неадекват
   82 / 882
02 марта в 21:47
Ты точно Азербайджанец? На вопрос отвечаешь как еврей.Я у тебя не спрашивал про хейтеров. Вопрос был прост)Тест не пройден
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану
       16 / 882
    02 марта в 21:46
    Ответ фанлузирпульфан:


    Ты уже им стал, сквозер.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Адекватный_Неадекват
       364 / 882
    02 марта в 21:46
    я бы прошел этот момент стороной, если бы не видел как он судил этот же матч год или 2 назад.Его фамилия мне хорошо запомнилась. Ливерпульские постоянно жалуются на судейство, только вот когда сами липовые пенальти получают молчат в тряпочу.
    Если про Салаха, то он только один раз сомнительно упал, а остальные были после ударов по ногам. И я помню, тот матч, когда в ворота Ютд назначили 3 пенальти, это было кажется еще при Ван Гале или Мойесе, кто судил не помню, ну пусть будет Оливер. В последних матчах Северо-Западного дерби, я помню только один пенальти в ворота Ютд, который был назначен за явный гандбол Погба, который даже игроки МЮ не оспаривали.
    Адекватный_Неадекват
    Адекватный_Неадекват ответил Князю бан по барабану
       195 / 882
    02 марта в 21:43
    Не оправдывайся перед ним, он и сам совсем не такой, как пытается показаться. В том сквозерском содоме все такие, там только зысыс энфилд и дзвинка нормальные.
    Это же Стивусик и ливерпуль 2005. Хотя этим далеко до легенд!
    Адекватный_Неадекват
    Адекватный_Неадекват ответил Y.N.W.A.
       195 / 882
    02 марта в 21:41
    Он хейтит вас, для вас он неадкватен. Также, как и для болел любой команды неадекватны любые хейтеры его любимой команды. По-моему здесь все просто.
    Ты точно Азербайджанец? На вопрос отвечаешь как еврей.Я у тебя не спрашивал про хейтеров. Вопрос был прост)Тест не пройден
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       83 / 882
    02 марта в 21:36
      BARCDJIN
      BARCDJIN ответил Князю бан по барабану
         82 / 882
      02 марта в 21:33
      Что аха-ха?) Ты тоже к выходу на орбиту готовься, там с барсой-фу встретишься.)
        Князю бан по барабану
        Князю бан по барабану ответил juvenale
           16 / 882
        02 марта в 21:32
        ну так у вас два к-на фанофливерпуль и джеррард постоянно хейтят,это просто ответка
        Не оправдывайся перед ним, он и сам совсем не такой, как пытается показаться. В том сквозерском содоме все такие, там только зысыс энфилд и дзвинка нормальные.
        Князю бан по барабану
        Князю бан по барабану ответил fanliverpoolfan
           16 / 882
        02 марта в 21:31
        Желтую получил,сразу видно князь стучит в дерево как дятел.
          juvenale
          juvenale ответил Y.N.W.A.
             51 / 882
          02 марта в 21:31
          Потом удивляешься, почему вашу команду хейтят скаузеры.
            fanliverpoolfan
            fanliverpoolfan
               83 / 882
            02 марта в 21:30
              Князю бан по барабану
              Князю бан по барабану ответил BARCDJIN
                 16 / 882
              02 марта в 21:30
              но наделе князька разрывает аж на весь соццер..запутался ты Кристинкин.. аха-аха)
              Что аха-ха?)
              Ты тоже к выходу на орбиту готовься, там с барсой-фу встретишься.)
              BARCDJIN
              BARCDJIN ответил Князю бан по барабану
                 82 / 882
              02 марта в 21:25
              У тебя скоро так бомбанёт, что ты выйдешь на орбиту. Аха-ха)
              но наделе князька разрывает аж на весь соццер..запутался ты Кристинкин..



              аха-аха)
              Князю бан по барабану
              Князю бан по барабану ответил fanliverpoolfan
                 16 / 882
              02 марта в 21:23
              Не твоё это дело дедок спорить с молодыми фанатами,инфаркт микардо прихватишь ,побериги нервишки ешё понадобится в ответке турентус Атлетико.
              У тебя скоро так бомбанёт, что ты выйдешь на орбиту. Аха-ха)
              fanliverpoolfan
              fanliverpoolfan ответил Князю бан по барабану
                 83 / 882
              02 марта в 21:20
              Не твоё это дело дедок спорить с молодыми фанатами,инфаркт микардо прихватишь ,побериги нервишки ешё понадобится в ответке турентус Атлетико.
              Адекватный_Неадекват
              Адекватный_Неадекват ответил Kirill Erokhin
                 195 / 882
              02 марта в 21:19
              Так фанаты МЮ постоянно пишут про оффсайды в матчах Ливерпуля, там где их даже нет, а тут Лукаку на целый пол корпуса был ближе к воротам, понятно, что судья тоже человек, поэтому все говорят, про то что нужен ВАР.
              я бы прошел этот момент стороной, если бы не видел как он судил этот же матч год или 2 назад.Его фамилия мне хорошо запомнилась. Ливерпульские постоянно жалуются на судейство, только вот когда сами липовые пенальти получают молчат в тряпочу.
              Y.N.W.A.
              Y.N.W.A. ответил Адекватный_Неадекват
                 154 / 882
              02 марта в 21:17
              Он хейтит вас, для вас он неадкватен. Также, как и для болел любой команды неадекватны любые хейтеры его любимой команды. По-моему здесь все просто.
              Князю бан по барабану
              Князю бан по барабану
                 16 / 882
              02 марта в 21:16
              С победой МС. Надеюсь больше мы не увидим на первом месте мерсисайдскую помойку.
              Князю бан по барабану
              Князю бан по барабану ответил fanliverpoolfan
                 16 / 882
              02 марта в 21:12
              Просто с 1996 года не вижу победы кабинентуса в лч.ахахахахахаха
              Ты и в 1996 не видел. Наверное тебя тогда ещё в проекте не было.)
              А победы сквозирпуля в АПЛ и твои правнуки не увидят. Аха-ха)
              Kirill Erokhin
              Kirill Erokhin ответил Адекватный_Неадекват
                 364 / 882
              02 марта в 21:11
              оффсайд там если и есть, то настолько мелочный, что 9 из 10 неувидели бы его. И это уже не первое его судейство мю-ливера-год назад или 2 судил по черному в их сторону. Я это к тому , чтобы меньше жаловались
              Так фанаты МЮ постоянно пишут про оффсайды в матчах Ливерпуля, там где их даже нет, а тут Лукаку на целый пол корпуса был ближе к воротам, понятно, что судья тоже человек, поэтому все говорят, про то что нужен ВАР.
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