«Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Саутгемптоном»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 29-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед» (58 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице национального первенства, «Саутгемптон» (27 очков) - 17-й.
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон» 3:2 (0:1)
Голы: Перейра 53, Лукаку 59, Лукаку 89 - Валери 26, Уорд-Праус 75
Нереализованный пенальти: Погба 90+4
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Перейра (Фред 82), МакТоминэй, Погба, Санчес (Диогу Далот 52), Рэшфорд (Чонг 90+5), Лукаку
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Саутгемптон»: Ганн, Беднарек, Йосида (Галлахер 90), Вестергор, Валери, Уорд-Праус, Ромеу, Хейбьерг, Бертранд, Редмонд, Остин (Армстронг 63)
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.
Предупреждения: Бертранд 39, Лукаку 89, Погба 90+6
Судья: Атвелл Стюарт.
Ранее «Тоттенхэм» и «Арсенал» сыграли вничью.
Надо будет посмотреть повтор игры
Надо будет посмотреть повтор игры
Во втором МЮ больше везло, особенно с судьей, в концовке перед моментом у Лукаку 100% офсайд не зафиксировал боковой.
Поэтому считаю что Сотон заслуживали ничью.
Нужно быстрее вводить ВАР в АПЛ!
Во втором МЮ больше везло, особенно с судьей, в концовке перед моментом у Лукаку 100% офсайд не зафиксировал боковой.
Поэтому считаю что Сотон заслуживали ничью.
Нужно быстрее вводить ВАР в АПЛ!
Жалко что пропускают много
С победой
Жалко что пропускают много
С победой
Сотон Хазенхюттля хорош, но МЮ был лучше и заслужил 3 очка, победив во втором тайме без помощи Погба. Перейра умеет бить и гол его шикарен, но самое интересное, что Андреас чтобы пробить издалека проигнорил опасное подключение Шоу в пустую зону в штрафной. Уверен в себе однако.
Лукаку топ, а вы хотели его продавать. Санчес провёл хороший матч, жаль что и он травмировался. Здоровья.
Судейских ошибок было много. Пенальти на Бертране, гол Лукаку из офсайда, несуществующий фол перед голевым штрафным. Но ничего из этого не разглядеть без VAR, так что вопросы не к Атвеллу.
61-59-58-57. Осталось 9 туров.
Сотон Хазенхюттля хорош, но МЮ был лучше и заслужил 3 очка, победив во втором тайме без помощи Погба. Перейра умеет бить и гол его шикарен, но самое интересное, что Андреас чтобы пробить издалека проигнорил опасное подключение Шоу в пустую зону в штрафной. Уверен в себе однако.
Лукаку топ, а вы хотели его продавать. Санчес провёл хороший матч, жаль что и он травмировался. Здоровья.
Судейских ошибок было много. Пенальти на Бертране, гол Лукаку из офсайда, несуществующий фол перед голевым штрафным. Но ничего из этого не разглядеть без VAR, так что вопросы не к Атвеллу.
61-59-58-57. Осталось 9 туров.