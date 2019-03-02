«Бавария» разгромила гладбахскую «Боруссию»

«Бавария» одержала победу над гладбахской «Боруссией» в рамках 24-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» набрала 54 очка, столько же баллов и у лидера национального первенства дортмундской «Боруссии». Менхенгладбахский коллектив располагается на четвертом месте.
Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк
«Боруссия» М - «Бавария» 1:5 (1:2)
Голы: Штиндль 37 - Мартинес 2, Мюллер 11, Левандовски 47, Гнабри 75, Левандовски 90 (пенальти)
«Боруссия»: Зоммер, Ланг (Джонсон 76), Гинтер, Эльведи, Вендт, Нойхаус (Денис Закариа 65), Крамер, Хофманн (Раффаэл 72), Азар, Штиндль, Плеа
Главный тренер: Хеккинг Дитер.
«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Боатенг, Рафинья, Мартинес, Алькантара, Мюллер (Чжон 86), Хамес (Ренату Санчеш 80), Гнабри (Дэвис 83), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Хофманн 9, Боатенг 51, Алькантара 57, Крамер 70
Судья: Цвайер Феликс.
Ранее «Шальке» крупно уступил «Фортуне».
С победой
С победой
Хотя Левандовский не молодец. Лева,очень много моментов загубил. Всем красавцы а Лева на выход. Он сегодня показал чего он стоит.
Хотя Левандовский не молодец. Лева,очень много моментов загубил. Всем красавцы а Лева на выход. Он сегодня показал чего он стоит.