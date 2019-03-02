Левандовски догнал Писарро по количеству голов в Бундеслиге

02 марта 2019, 23:10

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметился дублем в матче 24-го тура Бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией» (5:1). Таким образом, на счету поляка уже 195 мячей в чемпионате Германии, что выводит его на первое место в списке снайперов-легионеров в истории Бундеслиги. Вершину Левандовски на данный момент делит с перуанцем Клаудио Писарро, у которого тоже 195 мячей.

В целом самым результативным игроком турнира является легендарный Герд Мюллер (365 голов). Левандовски и Писарро делят пятое место.

Robert Lewandowski equals Claudio Pizarro as the Bundesliga's top non German goalscorer in history



195-195 pic.twitter.com/XRCiAvNLYg — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 2 марта 2019 г.