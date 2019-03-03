«Наполи» - «Ювентус»: Роналду сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура Серии А «Наполи» - «Ювентус».
«Наполи»: Мерет, Малькуи, Максимович, Кулибали, Хисай, Кальехон, Аллан, Фабиан Руис, Зелински, Милик, Инсинье.
«Ювентус»: Щесны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Манджукич, Роналду.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
https://www.youtube.com/watch?v=z1ANNnVk68U
Удачи!
Удачи!
То что Реал слабый и по делу проиграл матчи Барсе это не объективно?
О чем речь?
Просто тут два гнома, которые верят в чудо и гадят на ветке моего клуба.
То что Реал слабый и по делу проиграл матчи Барсе это не объективно?
О чем речь?
Просто тут два гнома, которые верят в чудо и гадят на ветке моего клуба.
https://www.youtube.com/watch?v=7TgqHJzjhjw