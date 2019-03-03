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«Наполи» - «Ювентус»: Роналду сыграет с первых минут

03 марта 2019, 21:35
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура Серии А «Наполи» - «Ювентус».

«Наполи»: Мерет, Малькуи, Максимович, Кулибали, Хисай, Кальехон, Аллан, Фабиан Руис, Зелински, Милик, Инсинье.

«Ювентус»: Щесны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Манджукич, Роналду.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
03 марта в 23:32
Роналду нырнет с первых минут
juvenale
juvenale ответил Евгений Макрушин
   52 / 887
03 марта в 23:22
Как понять нормально забивал???И почему же тогда Бавария его отдала если он там так "нормально" забивал???
потому что пришел лысый физрук)
Барса Барса
Барса Барса
   476 / 887
03 марта в 23:13
А толку от него ноль, у них там кабинет решает)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил la_masia
   20 / 887
03 марта в 23:03
То что Роналду симулянт это не объективно? То что он в последнее время очень сильно сдал, но продолжает тянуть одеяло на себя, это не обьективно? То что он эгоист, и вертел он всех в Ювентусе, у него 5 ЛЧ, куча ЗМ и плевать он хотел что Юве 30 лет без ушастого. То что Реал слабый и по делу проиграл матчи Барсе это не объективно? О чем речь? Просто тут два гнома, которые верят в чудо и гадят на ветке моего клуба.
Я просто оставлю это тут и уйду
la_masia
la_masia ответил Евгений Макрушин
   100 / 887
03 марта в 22:36
Ты не прав)
allemz II
allemz II ответил Евгений Макрушин
   191 / 887
03 марта в 22:31
Так скажите каких именно качеств ему не хватало для Пепа?
Таранный нап.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил allemz II
   186 / 887
03 марта в 22:30
Так скажите каких именно качеств ему не хватало для Пепа?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил la_masia
   186 / 887
03 марта в 22:28
Со мной да,я стараюсь объективно обсуждать как игроков,так и команды,независимо от пристрастий.Вы же просто зомбированы Барсой и Месси,и поливаете грязью всех кто против....
allemz II
allemz II ответил Евгений Макрушин
   191 / 887
03 марта в 22:28
Как понять нормально забивал???И почему же тогда Бавария его отдала если он там так "нормально" забивал???
Напы типа Манджукича не подходили под стиль Пепа.
obana777
obana777
   331 / 887
03 марта в 22:27
Дельфина выпускают с первых минут. Надеются, что Нырялду сделает Пеналду.
la_masia
la_masia ответил Евгений Макрушин
   100 / 887
03 марта в 22:24
С тобой все ясно.
Удачи!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил juvenale
   186 / 887
03 марта в 22:23
Как понять нормально забивал???И почему же тогда Бавария его отдала если он там так "нормально" забивал???
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил la_masia
   186 / 887
03 марта в 22:22
Нет,не объективно,если бы 99% футболистов не стимулировали как сейчас,а он играл бы также,то да,он был бы симулянтом.А в реалиях современного футбола он не выделяется симулянством,в отличии например от того же Суареса.Все,что Вы написали ниже даже обсуждать не буду,т.к. это просто чушь.
juvenale
juvenale ответил Евгений Макрушин
   52 / 887
03 марта в 22:19
И что дальше?Если бы он был гениальным центрнапом,то забивал бы по 30-35 голов за сезон.Его роль совершенно другая,уж в Юве точно,он очень полезный игрок,но никак не бомбардир.И в команде класса Юве не должен быть главным аргументом в атаке.
в Баварии нормально забивал когда играл цн,в Юве так вообще на фланге играл
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил juvenale
   186 / 887
03 марта в 22:19
И что дальше?Если бы он был гениальным центрнапом,то забивал бы по 30-35 голов за сезон.Его роль совершенно другая,уж в Юве точно,он очень полезный игрок,но никак не бомбардир.И в команде класса Юве не должен быть главным аргументом в атаке.
la_masia
la_masia ответил Евгений Макрушин
   100 / 887
03 марта в 22:18
То что Роналду симулянт это не объективно? То что он в последнее время очень сильно сдал, но продолжает тянуть одеяло на себя, это не обьективно? То что он эгоист, и вертел он всех в Ювентусе, у него 5 ЛЧ, куча ЗМ и плевать он хотел что Юве 30 лет без ушастого.
То что Реал слабый и по делу проиграл матчи Барсе это не объективно?
О чем речь?
Просто тут два гнома, которые верят в чудо и гадят на ветке моего клуба.
allemz II
allemz II
   191 / 887
03 марта в 22:16
Надеюсь, обе команды отличный матч покажут.
allemz II
allemz II ответил boysib
   191 / 887
03 марта в 22:15
Аха-ха, брат, в точку!)))
Эт сколько князей тебя отлайкало))
juvenale
juvenale ответил Евгений Макрушин
   52 / 887
03 марта в 22:14
Дибала центральный нап????Хотелось бы на это посмотреть...Манжукич,да,старательный малый,очень полезный,но класса ему не хватает.Рон играл из глубины с Атлетико,но забивать то было совершено некому...
Класса не хватает))человек забивал в двух финалах лч,в финале ЧМ и других стадиях
juvenale
juvenale ответил la_masia
   52 / 887
03 марта в 22:13
Друг друга с князем полайкайте и успокойтесь.
бла-бла-бла
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Князю бан по барабану
   186 / 887
03 марта в 22:09
Я не согласен с Вами, впрочем я это уже говорил.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Евгений Макрушин
   16 / 887
03 марта в 22:08
Я думаю,что Дибала сейчас вообще не нужен Юве,в такой форме как сейчас.Паулу такой игрок вокруг которого должна строится вся игра,это и было когда у него была отличная форма.Но сейчас это не возможно по двум причинам,во первых,и он не потянет,во вторых,при Роне это в принципе невозможно.А исполнять конкретную функцию не получается,с краю играть у него скорости нет,с плеймейкером Юве не играет.Куда его девать?
Я своё мнение уже высказал - в центре атаки его место.
la_masia
la_masia ответил juvenale
   100 / 887
03 марта в 22:07
Друг друга с князем полайкайте и успокойтесь.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Князю бан по барабану
   186 / 887
03 марта в 22:07
Я думаю,что Дибала сейчас вообще не нужен Юве,в такой форме как сейчас.Паулу такой игрок вокруг которого должна строится вся игра,это и было когда у него была отличная форма.Но сейчас это не возможно по двум причинам,во первых,и он не потянет,во вторых,при Роне это в принципе невозможно.А исполнять конкретную функцию не получается,с краю играть у него скорости нет,с плеймейкером Юве не играет.Куда его девать?
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Евгений Макрушин
   16 / 887
03 марта в 22:02
Он тогда в наилучшей своей форме был,и залетали все и дриблинг получался.Разве он сейчас похож на себя же того периода???
Аллегри упорно ставит его ближе к полузащите. И только ему известно зачем.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Князю бан по барабану
   186 / 887
03 марта в 22:01
Он тогда в наилучшей своей форме был,и залетали все и дриблинг получался.Разве он сейчас похож на себя же того периода???
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Евгений Макрушин
   16 / 887
03 марта в 21:59
С Вами нет смысла общаться,Вы не можете объективно мыслить относительно Роналду,Реала и Барселоны...
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил Евгений Макрушин
       16 / 887
    03 марта в 21:59
    Дибала центральный нап????Хотелось бы на это посмотреть...Манжукич,да,старательный малый,очень полезный,но класса ему не хватает.Рон играл из глубины с Атлетико,но забивать то было совершено некому...
    А ты разве забыл, как он барсу вышвырнул своим дублем из ЛЧ?
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил la_masia
       186 / 887
    03 марта в 21:58
    С Вами нет смысла общаться,Вы не можете объективно мыслить относительно Роналду,Реала и Барселоны...
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Князю бан по барабану
       186 / 887
    03 марта в 21:57
    Дибала центральный нап????Хотелось бы на это посмотреть...Манжукич,да,старательный малый,очень полезный,но класса ему не хватает.Рон играл из глубины с Атлетико,но забивать то было совершено некому...
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