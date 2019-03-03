«Реал Сосьедад» - «Атлетико»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» - «Атлетико».
«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Льоренте, Тео Эрнандес, Рауль Навас, Субельдия, Мерино, Ойарсабаль, Виллиан Жозе, Сурутуса, Сандро.
«Атлетико»: Облак, Филипе Луис, Годин, Хименес, Хуанфран, Сауль, Родриго, Лемар, Коке, Гризманн, Мората.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В другой игре тура «Барселона» обыграла «Реал» в гостях.
Вперёд Атлетико Мадрид!
Вперёд Атлетико Мадрид!