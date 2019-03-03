«Спартак» - «Краснодар»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 18-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов, Гулиев, Ломовицкий, Зобнин, Ханни, Зе Луиш, Адриано.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Вандерсон, Сулейманов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Ростов» и «Енисей» сыграли вничью.
Не давая Краснодару догнать Зенит ???..)))
Не давая Краснодару догнать Зенит ???..)))
Смотрю эту игру....
Смотрю эту игру....
Моя команда сейчас первую официалку начнет,поэтому мое сердце с парнями!
Моя команда сейчас первую официалку начнет,поэтому мое сердце с парнями!
Сарказм приедается..))
Сарказм приедается..))
....ЗА НИМИ!!!!
....ЗА НИМИ!!!!
С первых секунд счёт уже такой какой нужен...)))
С первых секунд счёт уже такой какой нужен...)))