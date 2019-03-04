«Спартак» поздравил Реброва с 35-летием.........

вчера, 10:01

Московский «Спартак» поздравил вратаря команды Артема Реброва с днем рождения. Сегодня игроку исполнилось 35 лет.

«Спартак» от всей души поздравляет Артёма Реброва с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и успешной игры в составе «красно-белых».

Вчера футболист призвал болельщиков «Спартака» объединиться.