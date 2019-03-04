«Спартак» поздравил Реброва с 35-летием.........

Московский «Спартак» поздравил вратаря команды Артема Реброва с днем рождения. Сегодня игроку исполнилось 35 лет.
«Спартак» от всей души поздравляет Артёма Реброва с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и успешной игры в составе «красно-белых».
Вчера футболист призвал болельщиков «Спартака» объединиться.
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......побрызгав штанги французскими духами!!!
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......побрызгав штанги французскими духами!!!