Габриэлю Батистуте – 50! Батигол от «А» до «Я»

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Сегодня полувековой юбилей отмечает один из сильнейших форвардов 90-х – Габриэль Батистута. «Соккер.ру» погружается в историю замечательного аргентинского стрелка.

Аргентина. Батистута оставил глубокий след в истории аргентинского футбола. Вместе с «Альбиселесте» он выиграл два Копа Америка и полтора десятилетия до прихода Лионеля Месси удерживал звание лучшего бомбардира в истории сборной Аргентины.

Баскетбол. В детстве Батистута предпочитал забрасывать мяч в корзину, а не пинать его ногами, также маленький Габи любил волейбол. Только триумф сборной Аргентины на домашнем ЧМ -1978 и яркая игра Марио Кемпеса заставили Батистуту обратить внимание на «ногомяч».

Врач. До 17 лет Габриэль не расставался с мечтой стать баскетболистом и повторить путь кумира своей юности – Майкла Джордана, но были и более практичные цели – стать врачом или архитектором. Батистута всерьез рассматривал эти возможности.

Гольф. Любимая спортивная забава Батистуты прямо сейчас. После избавления от проблем с лодыжками Габриэль стал частым гостем гольф-клубов.

Джек Николсон. Любимый актер Габриэля Батистуты.

Жена. Ирина Фернандес – бывшая танцовщица, в браке с Габриэлем с 1990 года. У пары четверо детей.

История о памятнике. Впечатленные игрой и верностью Батистуты тифози «Фиорентины» устраивают сбор средств на памятник кумиру и устанавливают монумент близ стадиона. В бронзе запечатлен момент празднования гола в ворота «Милана» в матче за Суперкубок. Надпись гласит: «Габриэлю Батистуте, воину, который никогда не сдается, неутомимому на своем пути и преданному сердцем». Когда Габи перешел в «Рому», группа радикальных болельщиков выкрала памятник.

Король Лев. Прозвище «Король лев» Батистута получил во Флоренции, где его боготворили и готовы были целовать мостовую под его ногами. Культовый мультфильм вышел на экраны в 1994 году, когда Батигол уже вовсю зажигал в составе «Фиорентины». Тут совпало все: и персонаж симпатичный, и внешнее сходство налицо, и подходящий титул – Король.

Лучший. Не единожды Габриэль становился лучшим. Он дважды лучший бомбардир Копа Америка, был лучшим снайпером чемпионата Италии, Кубка Италии, Кубка Конфедераций, становился футболистом года в Аргентине и лучшим легионером Италии.

Мэр. Когда в 1996 году «Фиорентина» выиграла Кубок и Суперкубок Италии, во Флоренции говорили, что если Батистута захочет завязать с футболом и выдвинет свою кандидатуру на пост мэра города, то 100% победит.

Ноги. Рабочие инструменты Батистуты к концу карьеры пришли в негодность, лодыжки отзывались дикой болью на любое движение. На самом деле, это жуткая история. Спустя годы Габриэль признавался, что жил на болеутоляющих препаратах, а в некоторые дни просто не мог встать с постели, помимо физической боли, его мучили душевные терзания, счастливый брак оказался на грани развода. Батистута рассказывал, как однажды в приступе отчаяния пришел в клинику и стал расспрашивать врачей о возможности ампутации конечностей. На полном серьезе. К счастью, удалось обойтись без радикальных мер: сделали удачную операцию по восстановлению опорной способности ног, артеродез, что позволило Габриэлю вернуться к нормальной жизни.

Орейро Наталия. Многие помнят популярнейший в России сериал с Наталией Орейро в главной роли. А знаете ли вы, что Габриэль Батистута снимался в «Диком Ангеле»? Вживаться в образ не пришлось, футболист играл самого себя, но все же.

Поло. Игра с клюшкой верхом на лошади, еще одно увлечение Батистуты. «Играю отвратительно, но это так весело!» - поясняет юбиляр.

Руй Кошта. Лучший напарник Батистуты за всю его карьеру. Дуэт португальского плеймейкера и аргентинского форварда был одним из лучших не только в Серии A, но и во всем мировом футболе во второй половине 90-х. Руй и Габи не одну оборону безжалостно разорвали.

Скотоводы. Семейство Батистуты – потомственные скотоводы, у деда было ранчо, но он разорился из-за эпидемии болезни крупного рогатого скота, отец Габриэля, вернувшись из армии, нашел семейное предприятие в упадке и вынужден был наняться на скотобойню. Однако когда Габи стал хорошо зарабатывать футболом, он возродил семейный бизнес и помог отцу создать ферму более чем на 10000 голов.

Топ-10 голов. По одной из версий. Наслаждайтесь.

Уха. В детстве Габриэль регулярно хаживал с дедушкой Мельхиором рыбачить на реку Парана, а потом сами добытчики по всем традициям и канонам готовили в котелке уху на всю семью.

Футбол. Люди, работавшие с Батистутой, утверждают, что он всегда профессионально исполнял свои обязанности, но при этом… не любил футбол. Не смотрел трансляции матчей, не следил за новостями из футбольного мира, не проявлял интереса к футбольной тусовке. Как только заканчивался матч или тренировка, Габриэль покидал стадион/базу, и до следующего рабочего дня футбол не проникал в его жизнь. Алессандро Рисальти, биограф Батистуты, поведал, что Габриэль пять дней взахлеб рассказывал о жизни в Буэнос-Айресе и Флоренции, о своей семье и увлечении гольфом, но как только речь зашла о футболе, Батигол замолк и потерял интерес к беседе.

Хорхе Гриффа. Легенда «Ньюэллс Олд Бойз», а впоследствии тренер академии клуба из Росарио. Благодаря его нюху на таланты, прозорливости и маниакальной тяге к путешествиям по стране и поиску одаренных ребят в школьных, студенческих и воскресных лигах «красно-черные» разжились массой звездных футболистов, включая Габриэля Батистуту и Лионеля Месси.

Цирюльник Пасарелла. Даниэль – легенда аргентинского футбола и дважды чемпион мира, а после завершения карьеры – тренер со странностями. В частности, Пасарелла категорически не терпел футболистов с длинными волосами в своих командах, считал такие прически признаком гомосексуальности. Эта история стала достоянием общественности в 1998-м, когда на чемпионат мира в составе сборной Аргентины не поехали Каниджа и Редондо, отказавшиеся расставаться с шевелюрами. Батистута пострадал раньше: именно из-за прически и Пасареллы его карьера в «Ривер Плейт» оказалась такой короткой, из-за самодурства тренера Габриэль тогда ушел к злейшим врагам – в «Боку Хуниорс».

«Чайф». Без Батистуты не было бы хита екатеринбургской группы, именно песня по мотивам победы Аргентины над Ямайкой со счетом 5:0 на ЧМ -1998 принесла «Чайфу» популярность. В упомянутом матче, который прошел в Париже, Батигол оформил хет-трик в течение одиннадцати минут второго тайма.

Эль Гордо и Эль Камион. Таких прозвищ удостаивался Батистута в юности. Форвард тогда не стеснялся носить на себе лишний вес, вот и звался «Толстяком» и «Грузовиком».

Яйца. Габриэль вырос в большой семье, родители использовали каждую возможность, чтобы улучшить благосостояние. Отец Омар работал на скотобойне, мать Глория была секретарем, а после работы они вдвоем трудились на домашней ферме, возлагая некоторые обязанности и на детей. Так, Габи с десяти лет колесил по округе на велосипеде, развозя яйца и другие товары с домашнего подворья родителей.