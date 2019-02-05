ЦСКА поздравил Бийола с 20-летием

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ЦСКА поздравил с 20-летием словенского полузащитника Яку Бийола.

Футболист присоединился к «армейцам» летом 2018 года. В этом сезоне оборонец появлялся на поле в 13 матчах РПЛ , а также сыграл в Лиге чемпионов с «Викторией», «Реалом» и «Ромой».

Поздравляем с 20-летием лучшего молодого игрока Словении 2018-го Яку Бийола! 🔴🔵 #мыЦСКА pic.twitter.com/MnkIXFXNH8 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 февраля 2019 г.

В январе Бийол был признан лучшим молодым игроком года в Словении.