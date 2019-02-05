ЦСКА поздравил Бийола с 20-летием

ЦСКА поздравил с 20-летием словенского полузащитника Яку Бийола.
Футболист присоединился к «армейцам» летом 2018 года. В этом сезоне оборонец появлялся на поле в 13 матчах РПЛ, а также сыграл в Лиге чемпионов с «Викторией», «Реалом» и «Ромой».
Поздравляем с 20-летием лучшего молодого игрока Словении 2018-го Яку Бийола! 🔴🔵 #мыЦСКА pic.twitter.com/MnkIXFXNH8— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 февраля 2019 г.
В январе Бийол был признан лучшим молодым игроком года в Словении.
С днём рождения, всех благ!
С днём рождения, всех благ!
Успехов в ЦСКА!!!
Успехов в ЦСКА!!!
Ну и где же покупка того оборонца о котором писали несколько дней и бразильца???((((((
Ну и где же покупка того оборонца о котором писали несколько дней и бразильца???((((((