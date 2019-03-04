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Карадениз: «Меня никто не вправе обвинять в лицемерии»

вчера, 13:21

Бывший футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз выступил с открытым письмом в адрес казанского клуба и генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова. Турок требует выплатить ему 64 млн рублей долгов по зарплате и 5 млн рублей в качестве процентов за просрочку выплат. 

Я не хотел выяснять отношения с представителями «Рубина» в прессе, но, к сожалению, вынужден это сделать ввиду постоянно появляющейся информации, которая не соответствует действительности.

На счет слов господина Сайманова «мог бы и подождать». Да, действительно мог, что я и делал все это время. Более того, господин Сайманов самостоятельно определил сроки по погашению задолженности и обратился ко мне 24 августа 2018 года с письмом-обязательством. В нём был установлен срок погашения долга до 1 ноября 2018 года.

Напомню, что задолженность по заработной плате образовалась больше года назад. Обращаю внимание, что это именно заработная плата, предусмотренная в контракте. Вы находите справедливым, когда работодатель в одностороннем порядке меняет условия договора и говорит, что ты и так получил достаточно?

Меня никто не вправе обвинять в лицемерии. Я всегда говорил правду и о спорте, и о своей любви к Казани. Это я доказывал не только на словах, но и своей работой в команде. 300 матчей навсегда останутся в моем сердце, как и поддержка болельщиков.

Заявленный в письме от 24 августа 2018 года срок истек, но никто так и не обратился с предложениями или объяснениями. В ноябре месяце я письменно обратился в клуб и напомнил об обязательствах. Но, к сожалению, обратной связи так и не дождался.

Мне оставалось только обратиться в Палату по разрешению споров Российского  футбольного союза, что я и сделал 25 января 2019 года. О том, что я буду обращаться в Палату по разрешению споров, я уведомил господина Сайманова ещё в ноябре 2018 года. Поэтому, его слова о том, что мое обращение в РФС явилось полной неожиданностью, выглядят странно. Также странно, что господин Сайманов не говорит о своих обещаниях и моих письмах, оставленных без ответа. А это, по меньшей мере, просто не вежливо.

Неоднократно обманутый, я попросил своего представителя отложить первое заседание Палаты по разрешению споров (оно было назначено на 6 февраля), чтобы не закрывать клубу трансферное окно. Также меня удивила позиция господина Сайманова, который полностью или в большем объеме закрыл долги перед другими  игроками, обратившимися с претензиями к «Рубину».

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Все комментарии
Пепс
Пепс ответил Dominators
   485 / 887
вчера в 22:32
Черная дыра это было в Ростов , и откуда вас вытащил Бердыев . А ведь не было у вас уже команды в тот момент .... Неблагодарные .
Пепс
Пепс
   485 / 887
вчера в 22:29
Ты лучший , Гек!
pomor45
pomor45
   172 / 887
вчера в 21:44
Куда Аппах смотрит?
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 887
вчера в 21:14
Это Казань!
Ravshan878
Ravshan878 ответил Байкал-38.
   28 / 887
вчера в 21:07
Привет БАЙ )) Как жизнь.
Ravshan878
Ravshan878
   28 / 887
вчера в 20:56
У всех на голове куда делись деньги мани манииии. Если реально до приезда трукмена у Рубина Bik problem были. Не правильный трансферы И.Т.Д.Сколько ниже уровней легионеров вот и они банкротом сделали. Нужно реально понимать ситуации .Корме трукмена там и свои Чингисханов хватает. Трукмен там всего лишь гастрабайтер.
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
вчера в 20:14
Наш футбол и всё вокруг него - это прежде всего, воровство!
tuman960
tuman960
   224 / 887
вчера в 19:43
где Бердыев там полный пиз...ец!!!Очень бы хотел его посмотреть в Спартаке-ну прям было бы радость души!!!!!!
Dominators
Dominators ответил Jeck Denielse
   216 / 887
вчера в 19:37
Да скорей всего что Зенит изначально виноват ...... Не купил бы Азмуна и никому бы долги и не отдали... А так Кузьмин и прочие хваляться выплатами ..А Гекденизу не досталось...Несправедливо... Короче Зенит виноват ....Окажется...100 пудов. ))))
Возможно виноват Карадениз . Вот нахрена ему деньги ...Уже 2 года махинаторы в Рубине пилят все , что еще не украдено было .Второе пришествие и опять сплошные денежные скандалы . Но Коля Казанский и иже еси с ним ,не буду показывать пальцем на Абсцента ,во всю глотку продолжают кричать ,- ,, Курбан наше все и Бердыев кристально честный человек ,, .А ведь на самом то деле Бердыев -это черная дыра .
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   549 / 887
вчера в 19:28
Карадениза не в чем обвинять.
RIR68
RIR68 ответил ПерекатиПоле
   183 / 887
вчера в 18:33
Куда деньги московских пенсионеров от Зенита за Азмуна ушли в итоге то?
Колян подбухивает)))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   33 / 887
вчера в 18:10
Куда деньги московских пенсионеров от Зенита за Азмуна ушли в итоге то?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Dominators
   11 / 887
вчера в 17:33
Да скорей всего что Зенит изначально виноват ......
Не купил бы Азмуна и никому бы долги и не отдали...
А так Кузьмин и прочие хваляться выплатами ..А Гекденизу не досталось...Несправедливо...
Короче Зенит виноват ....Окажется...100 пудов. ))))
valt134
valt134
   330 / 887
вчера в 16:31
Хитрый туркмен уже нашёл применение деньгам Карадениза.
sir_Alex
sir_Alex
   104 / 887
вчера в 16:29
Где деньги, Зин??? ©
Верг
Верг ответил ЦCКА навсегда
   355 / 887
вчера в 16:24
Откуда 10 лямов? Вроде лям всего!
да точно лям только, + счетчик!
Dominators
Dominators
   216 / 887
вчера в 16:15
Сейчас появится Коля Казанский ,и все нам лохам растолкует ....Что виноваты бывшие руководители Рубина ,а Курбан и Компания белые и пушистые и ни в чем не виноваты ....И что деньги за Азмуна уже кончились ...
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
вчера в 16:13
И второе пришествие туркмена в Казань оборачивается финансовым скандалом!!!
А куда деньги дел ??? Вот в чем вопрос???
Novograd
Novograd
   707 / 887
вчера в 16:08
наверное писталет
311
311
   53 / 887
вчера в 15:56
Некрасиво ведут себя казанцы.
Djon_V
Djon_V
   268 / 887
вчера в 15:44
Как бы ни было, но Караденизу я верю больше, просто нет причин не верить ему
Костян4
Костян4
   403 / 887
вчера в 15:42
Какие то 64 млн..вон у нас вчера в мурмански какой то работяга погасил 70млн налогов чтоб только улететь за границу погреться...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   304 / 887
вчера в 15:36
Знаете, что подумал Сайманов, когда турок обратился к нему по погашению долга по зарплате? - За команду уже не играет, пользы, следовательно, никакой не приносит, а деньги, и немалые, требует. Вот наглец...
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
вчера в 15:21
Где был туркмен, птицы не поют!!!
Депортировать туркмена на Родину!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
вчера в 15:18
Не все туркмены одинаково полезны!!!
Так кинуть легенду клуба - просто позор!!!
Столько лет тащил команду и вот она благодарность!!!
Самое неприятное, что турка еще и в непорядочности хотят обвинить!!!
ДЕНЬГИ НА БОЧКУ!!!.......и все будут довольны!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   92 / 887
вчера в 15:11
Слов нет, кругом одно ворье)).
Аксинья
Аксинья ответил Верг
   106 / 887
вчера в 15:00
10 лямов долларов долг, некислая зарплата была у турка
Уж кто-кто, а Карадениз свои бабосы отрабатывал сполна, просто раз перестал играть то можно кидалово сделать...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Верг
   2 / 887
вчера в 14:47
10 лямов долларов долг, некислая зарплата была у турка
Откуда 10 лямов? Вроде лям всего!
drug01
drug01
   114 / 887
вчера в 14:35
Зачем всех слушать
Верг
Верг
   355 / 887
вчера в 14:32
10 лямов долларов долг, некислая зарплата была у турка
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