Карадениз: «Меня никто не вправе обвинять в лицемерии»

Бывший футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз выступил с открытым письмом в адрес казанского клуба и генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова. Турок требует выплатить ему 64 млн рублей долгов по зарплате и 5 млн рублей в качестве процентов за просрочку выплат.

Я не хотел выяснять отношения с представителями «Рубина» в прессе, но, к сожалению, вынужден это сделать ввиду постоянно появляющейся информации, которая не соответствует действительности.

На счет слов господина Сайманова «мог бы и подождать». Да, действительно мог, что я и делал все это время. Более того, господин Сайманов самостоятельно определил сроки по погашению задолженности и обратился ко мне 24 августа 2018 года с письмом-обязательством. В нём был установлен срок погашения долга до 1 ноября 2018 года.

Напомню, что задолженность по заработной плате образовалась больше года назад. Обращаю внимание, что это именно заработная плата, предусмотренная в контракте. Вы находите справедливым, когда работодатель в одностороннем порядке меняет условия договора и говорит, что ты и так получил достаточно?

Меня никто не вправе обвинять в лицемерии. Я всегда говорил правду и о спорте, и о своей любви к Казани. Это я доказывал не только на словах, но и своей работой в команде. 300 матчей навсегда останутся в моем сердце, как и поддержка болельщиков.

Заявленный в письме от 24 августа 2018 года срок истек, но никто так и не обратился с предложениями или объяснениями. В ноябре месяце я письменно обратился в клуб и напомнил об обязательствах. Но, к сожалению, обратной связи так и не дождался.

Мне оставалось только обратиться в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза, что я и сделал 25 января 2019 года. О том, что я буду обращаться в Палату по разрешению споров, я уведомил господина Сайманова ещё в ноябре 2018 года. Поэтому, его слова о том, что мое обращение в РФС явилось полной неожиданностью, выглядят странно. Также странно, что господин Сайманов не говорит о своих обещаниях и моих письмах, оставленных без ответа. А это, по меньшей мере, просто не вежливо.

Неоднократно обманутый, я попросил своего представителя отложить первое заседание Палаты по разрешению споров (оно было назначено на 6 февраля), чтобы не закрывать клубу трансферное окно. Также меня удивила позиция господина Сайманова, который полностью или в большем объеме закрыл долги перед другими игроками, обратившимися с претензиями к «Рубину».