Ребров: «Если не откладывать, то моей семье нужно 300 тысяч рублей в месяц»

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров назвал прожиточный минимум для своей семьи.

Нашей семье из 4 человек 300 тысяч рублей будет достаточно. Это полное содержание, включая школы, секции, налоги и так далее. Назовём, что это прожиточный минимум для достаточно богатой семьи. Как тогда жить на пенсию? Честно говоря, не знаю. Могу лишь привести пример супруги – она вкалывает круглыми сутками, как папа Карло, и зарабатывает хорошие деньги. У неё своё производство мебели.