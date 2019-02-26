Ребров: «Если не откладывать, то моей семье нужно 300 тысяч рублей в месяц»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 10’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 24’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 11’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Ребров: «Если не откладывать, то моей семье нужно 300 тысяч рублей в месяц»

26 февраля 2019, 16:27

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров назвал прожиточный минимум для своей семьи.

Нашей семье из 4 человек 300 тысяч рублей будет достаточно. Это полное содержание, включая школы, секции, налоги и так далее. Назовём, что это прожиточный минимум для достаточно богатой семьи. Как тогда жить на пенсию? Честно говоря, не знаю. Могу лишь привести пример супруги – она вкалывает круглыми сутками, как папа Карло, и зарабатывает хорошие деньги. У неё своё производство мебели.

Ранее игрок заявил, что сейчас не готов становиться депутатом. 

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Egorium
Egorium
   70 / 882
27 февраля в 03:16
Свиньи только деньги народные проматывают, а толку ноль.
Морозовский
Морозовский
   6 / 882
26 февраля в 23:23
Да, расходы у РЕБЯТ, как и доходы огромные, а проделанной работы не видно.
Павлоградский маньяк
Павлоградский маньяк ответил 25процентный клоун
   132 / 882
26 февраля в 23:04
Когда они будут не нужны, их гинер расформирует(
Павлоградский маньяк
Павлоградский маньяк ответил 25процентный клоун
   132 / 882
26 февраля в 22:55
А пришёл Дыркинфеев, и их труды были на смарку
Roman73
Roman73
   314 / 882
26 февраля в 19:48
моя обходится 30 тю тысячами...
Climent
Climent
   122 / 882
26 февраля в 19:10
стыдно за пупсиков не играющих.
oFANATo
oFANATo
   123 / 882
26 февраля в 18:41
За что только платят этим ПОЗОРНИКАМ?
1 команда
1 команда
   68 / 882
26 февраля в 17:55
Жена штанги полирует.
VIPded
VIPded
   105 / 882
26 февраля в 17:50
Раз жена пашет, значит, штангу Тёма любит больше жены...)))
ДСА
ДСА
   142 / 882
26 февраля в 17:10
Жена только пальцем водит. Ха-ха-ха.
311
311
   56 / 882
26 февраля в 17:06
Семья из 4 человек, Ребров, 2 штанги, перекладина!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 882
26 февраля в 17:05
По 75 штук на брата насчитал. А может, успокоился бы на полтиннике, а остальные деньги пошли бы на повышению пенсий? Хотя бы тысяч до 20 минимальную.
Это я не конкретно про него, а про зряллаты футболистов, в сотни раз превосходящие заработки простых трудяг...
LOpp
LOpp ответил Питермен
   5 / 882
26 февраля в 16:59
Вот такие в пупсиках играют, которые ненавидят Сталина, а ещё за них навальный болеет.
Ребров еще скромно живет.

Александр Кокорин купил Mercedes за 75 миллионов рублей.
И при этом он еще не играет, а третий месяц отдыхает в санатории "Бутырка".
Бестрофейный
Бестрофейный
   140 / 882
26 февраля в 16:57
Стыдно за свиней и их бездарей зажравшихся.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Pronto
   3 / 882
26 февраля в 16:55
Сталин не знал о фк Краснодар ,а то бы расформировал
LOpp
LOpp ответил dzvinka
   5 / 882
26 февраля в 16:55
ребят, сколько пенсия ща у бабушек у вас там?
средняя 14 тысяч с копейками.
но это очень средняя, потому-что есть всякие чинуши, депутаты, военные у которых высокая пенсия. Простые смертные пенсионеры получают 10-12 тысяч.
1 команда
1 команда
   68 / 882
26 февраля в 16:53
Пора давно расформировать спарак, игроки которого купаются в роскоши и при этом только позорят страну и футбол.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил dzvinka
   3 / 882
26 февраля в 16:51
Пылесос арену построили
25процентный клоун
25процентный клоун ответил 161регион
   3 / 882
26 февраля в 16:50
не,туда Дзюбу и всех детей лимита ,и из бутырки в том числе,а вратари на Руси всегда свой рубль четно брали
Nafnafik
Nafnafik
   42 / 882
26 февраля в 16:50
На примере Реброва из тарасовки хорошо видно, как можно не напрягаясь особо жить припеваючи.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Питермен
   3 / 882
26 февраля в 16:48
а газпроект какое отношение к Сталину имеет? )))
Lewa2708
Lewa2708 ответил alexamit
   540 / 882
26 февраля в 16:47
Ну, он все таки задал вопрос про то, как жить на нынешнюю пенсию, это какой-никакой призыв к тому, что пенсию людям надо сделать больше. Напрямую ему заявлять о таких вещах нельзя
Byvaliy
Byvaliy
   60 / 882
26 февраля в 16:47
Тарасня совсем обнаглела, так позорить страну и так жить, оббирая старух и детей.
oncha
oncha
   74 / 882
26 февраля в 16:45
За такую игру, ребров должен платить зрителям за нервные расстройства.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил alexamit
   3 / 882
26 февраля в 16:43
лучше Лунева,который не чемпион
4RT
4RT
   327 / 882
26 февраля в 16:40
Прям рубанка из рук не выпускает ,Дзюбу видать на этой фабрики сострагали
alexamit
alexamit
   341 / 882
26 февраля в 16:38
Мы с женой на двоих имеем пенсию в 29 тысяч и живем.А задница у тебя Ребров не треснет?Причем ты вратарь далеко не уровня Дасаева.
Питермен
Питермен
   149 / 882
26 февраля в 16:37
Вот такие в пупсиках играют, которые ненавидят Сталина, а ещё за них навальный болеет.
161регион
161регион
   7 / 882
26 февраля в 16:34
Его бы в шахту на пару месяцев....
Pronto
Pronto
   380 / 882
26 февраля в 16:32
Логично. Зато Сталин плохой, Сталин 300 тысяч на "прожиточный минимум" насильнику штанг бы не подогнал.
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