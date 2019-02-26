Ребров: «Если не откладывать, то моей семье нужно 300 тысяч рублей в месяц»

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров назвал прожиточный минимум для своей семьи.
Нашей семье из 4 человек 300 тысяч рублей будет достаточно. Это полное содержание, включая школы, секции, налоги и так далее. Назовём, что это прожиточный минимум для достаточно богатой семьи. Как тогда жить на пенсию? Честно говоря, не знаю. Могу лишь привести пример супруги – она вкалывает круглыми сутками, как папа Карло, и зарабатывает хорошие деньги. У неё своё производство мебели.
Ранее игрок заявил, что сейчас не готов становиться депутатом.
Это я не конкретно про него, а про зряллаты футболистов, в сотни раз превосходящие заработки простых трудяг...
Это я не конкретно про него, а про зряллаты футболистов, в сотни раз превосходящие заработки простых трудяг...
Александр Кокорин купил Mercedes за 75 миллионов рублей.
И при этом он еще не играет, а третий месяц отдыхает в санатории "Бутырка".
Александр Кокорин купил Mercedes за 75 миллионов рублей.
И при этом он еще не играет, а третий месяц отдыхает в санатории "Бутырка".
но это очень средняя, потому-что есть всякие чинуши, депутаты, военные у которых высокая пенсия. Простые смертные пенсионеры получают 10-12 тысяч.
но это очень средняя, потому-что есть всякие чинуши, депутаты, военные у которых высокая пенсия. Простые смертные пенсионеры получают 10-12 тысяч.