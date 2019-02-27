27 февраля 2019, 13:14

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович сообщил, что порядка 700 млрд рублей было потрачено на организацию ЧМ -2018 в России.

На организацию чемпионата мира было потрачено около 700 млрд рублей. Большая часть средств поступила из федерального бюджета.