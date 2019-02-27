Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович сообщил, что порядка 700 млрд рублей было потрачено на организацию ЧМ-2018 в России.
На организацию чемпионата мира было потрачено около 700 млрд рублей. Большая часть средств поступила из федерального бюджета.
Ранее Дворкович заявил, что ФИФА выделит на программу наследия чемпионата мира в России не менее $60 млн.
Нормально уложились......
В Бразилии в 2014-м походу больше растратили..
"Общий объем инвестиций в проведение чемпионата мира со стороны бразильских властей достигает, по некоторым данным, $15 млрд, увеличившись по сравнению с первоначальным бюджетом почти в 4 раза."
Нормально уложились......
В Бразилии в 2014-м походу больше растратили..
"Общий объем инвестиций в проведение чемпионата мира со стороны бразильских властей достигает, по некоторым данным, $15 млрд, увеличившись по сравнению с первоначальным бюджетом почти в 4 раза."