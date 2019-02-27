Рейтинг АПЛ: самые эффективные «денежные мешки»

вчера, 19:30

В таблице отражены очки и вложения, но почему бы их не соединить? «Соккер.ру» оценивает реальную отдачу от трансферных трат.

Сегодня исполняется ровно 20 лет со дня, когда в АПЛ в последний раз на поле в стартовом составе одной из команд вышло 11 англичан. Отличилась «Астон Вилла», но проиграли дома «Ковентри» 1:4. После этого ни в одной из тысяч игр не обходились без приезжих.

Трансферы сделали лигу популярнее, но как теперь сравнить команды? У каждого клуба разные стадионы – следовательно, разный доход в день матчей. Свои доли от общего пирога в трансляциях, спонсорские контракты тоже различаются. Но что объединяет ведущие команды АПЛ ?

Возможность много тратить на новичков, выгодно расставаться с игроками или делать не обязательно дорогие, но полезные трансферы. Удачные сделки отражаются в таблице наравне с провальными ставками – могут утащить на дно. Причем речь не только о футболистах, но и выборе тренеров.

Но ущерб от неграмотного наставника трудно посчитать в миллионах фунтов, а разницу между тратами на покупки и продажи высчитать легче. Благодаря трансферному балансу клубов АПЛ за последние пять сезонов, а также фактическим показателям ведущих клубов лиги в таблице, можно создать общий коэффициент.

Этот показатель – трансферный баланс за пять сезонов, разделенный на суммарное количество пунктов на данный момент (по состоянию на 26-й тур, ведь две команды 27-й матч не сыграли) позволит найти «цену» одного пункта в таблице. И расставить любимые во всем мире английские клубы по эффективности реализации на поле трансферных бюджетов.

Кто окажется чемпионом Англии за пять лет, если соединить «English Premier League» и трансферную «Money League», а кто - аутсайдером?

Вне конкурса. «Саутгемптон». Единственный во всей АПЛ , у кого положительный трансферный баланс. То есть сумма вырученных после расставаний средств выше, чем сумма потраченных. Речь всего о +29.29 млн фунтов за пять лет, то есть «Саутгемптон» тоже тратился. Но в этом случае нельзя посчитать сумму выброшенных на один пункт миллионов, ведь остались в плюсе. В отличие от всех остальных стабильных участников АПЛ .

10 место. «Манчестер Сити» (1.63 млн фунтов за пункт)

За пять лет разница между тратами и поступлениями при трансферах составила минус 625 млн фунтов. И как они до сих пор не наказаны УЕФА ? Риторический вопрос. У «горожан» рекорд по набранным за 5 сезонов очкам – 385 пунктов, но даже успехи не спасают от последнего места в списке. На один балл приходится 1.63 млн фунтов убытков только от трансферов, и это без учета зарплат и прочих расходов.

9 место. «Манчестер Юнайтед» (1.60 млн фунтов за пункт)

«Красным дьяволам» одно очко в АПЛ обходится чуть дешевле, чем «горожанам» - 1.6 млн евро. При этом у них меньше заработанных пунктов (337) и меньше расходов. Хотя для команды, которая выбросила на новичков на 538 млн фунтов больше, чем получила после продаж, ноль чемпионств за пять лет – доказательство, что не все «денежные мешки» ждет футбольный успех.

8 место. «Эвертон» (1.07 млн фунтов за пункт)

Доказательство, что если человек выиграл в лотерею, то не обязательно потратит деньги с умом. «Ириски» в лиге, где даже клуб их уровня может потратить за пять лет на 253 млн фунтов больше, чем заработать. «Эвертон» по отрицательному трансферному балансу на четвертом месте, но и без побед. Вложили деньги в пропасть, ведь платят больше 1 миллиона евро за очко только из трансферных трат. Общая цена намного выше.

7 место. «Арсенал» (870 тысяч фунтов за пункт)

Факты разбивают сразу два мифа о «канонирах». Во-первых, о жадности – у «Арсенала» отрицательный трансферный баланс, и составляет он 289 млн фунтов, а это третье место во всей АПЛ . Сильнее под описание «денежный мешок» подходят только клубы из Манчестера. Во-вторых, миф о грамотном управлении тоже разрушен – тратят больше, чем «Челси», а титулов нет. Набранные очки в таблице – 334, не спасли, ведь не умеют выгодно продавать игроков.

6 место. «Вест Хэм» (810 млн фунтов за пункт)

Середняк АПЛ тратил много – на 186 млн фунтов больше, чем заработал, и набрал на поле намного меньше пунктов, чем «Арсенал» или МЮ – всего 229. Столько же, как «Саутгемптон», чей баланс отличается более чем на 200 млн фунтов в лучшую сторону. Но в итоге на один заработанный в АПЛ пункт «молотобойцев» приходится меньше трансферных трат, чем на одно очко «Арсенала» или «Эвертона». И все-таки «Вест Хэм» пятый с конца – расточительный клуб.

5 место. «Кристал Пэлас» (780 млн фунтов за пункт)

Кучеряво живут клубы, которые просто держатся в середине таблицы АПЛ в большинстве случаев! За четыре полных и этот сезон «орлы» заработали всего 205 пунктов (у МС , для сравнения - 385), зато легко смогли выбросить 160 млн фунтов только на трансферы, и это уже с вычетом заработанных от продаж денег. Впрочем, «Кристал Пэлас» хотя бы тратит меньше денег на один пункт, чем «Арсенал» или МЮ . И это камень в огород первых команд великих клубов.

4 место. «Челси» (670 тысяч фунтов за пункт)

У «Челси» много трансферных промахов. Целый табун футболистов, розданных в другие клубы в аренды. Подписали самого дорогого вратаря в истории, но не обсудили процедуру замен в команде. Бардак в «Челси» встречается такой, словно Абрамович купил клуб РПЛ . Зато за счет ряда расставаний и ряда грамотных подписаний их баланс лучше, чем у «Эвертона» (минус 235 млн фунтов), а за одно очко платят меньше, чем «Арсенал». Точно не «денежный мешок», как те, кто в хвосте списка.

3 место. «Ливерпуль» (620 тысяч фунтов за пункт)

В начале сезона Моуриньо жаловался, что конкуренты много тратят, в отличие от «Манчестер Юнайтед», и считал разницу причиной отрыва в таблице. Но посмотрите, как получается. У «Ливерпуля» разница между доходами и расходами на трансферы всего минус 209 млн фунтов, а у МЮ – 538. Даже у «Арсенала» убытки больше, чем у «Ливерпуля». Но команда Клоппа за пять лет собрала 338 очков в АПЛ (у МЮ – 337, у «Арсенала» - 334), и до конца сезона могут выйти на второе место по эффективности.

2 место. «Лестер» (600 тысяч фунтов за пункт)

Второй по коэффициенту клуб лиги, один из самых хитрых. Сказочный сезон с 81 заработанным пунктом (привычный коридор - 41-47) подбросил «лисов» к вершине. Также сказывается умение не только покупать удачно, но и выгодно продавать, как поступили с Канте или Марезом. Хотя даже «Лестер» тратил на новичков намного больше, чем выручил за бывших игроков. Разница составляет 147 млн фунтов, но поскольку собрали 245 пунктов, то условная «цена» одного намного ниже, чем у «Арсенала» или МЮ .

1 место. «Тоттенхэм» (88 тысяч фунтов за пункт)

Свершилось! Мандрил поднимает Почеттино, как в мультфильме «Король Лев» маленького Симбу, и все преклоняют колени перед новым владыкой джунглей. «Тоттенхэм» хотя бы здесь на первом месте. Как видите, «шпоры» грамотно вели себя на рынке, но набрали много пунктов в АПЛ (357). По суммарному показателю за пять сезонов лондонскому клубу не найти равных. Леви из трансферных денег заплатил всего по 88 тысяч фунтов за каждый пункт. У его футболистов недельная зарплата намного выше!

Клубы из Манчестера и «Арсенал» - главные «мешки»?

А еще «Эвертон», что и смех, и грех. И указание на то, что в АПЛ денег море, и их не всегда умеют тратить. С «Арсеналом» тоже все трагикомично – выбросили четверть миллиарда фунтов, чтобы выпасть в итоге из топ-4. У «Сити» хотя бы трофеи появились, а вот «Юнайтед» можно клеймить за полное несоответствие трат и результатов.

Анализ также позволяет сделать важный вывод. В АПЛ у одних баланс равен минус 625 млн фунтов, а у тех, кто рядом в таблице – минус 31 млн. Трансферный оборот «Манчестер Сити» всего за пять лет в 20 раз крупнее, чем у «Тоттенхэма», но разница по очкам за эти сезоны всего 28 пунктов. Причем у «шпор» второе место по сумме очков за пять лет – странно, что не стали чемпионами ни разу.

Зато не загадка, почему «Манчестер Сити» и «Челси» были первыми в таблице. Деньги не играют в футбол, но в большой футбол без денег играть сложно. Даже «Лестеру» повезло с покупками и назначением тренера, прежде чем ввязались в чемпионскую борьбу. Но «лисов» тоже надо хвалить за грамотность. Также благодаря анализу можно отметить «Челси» - клуб с чемпионствами с чистыми тратами меньше, чем у «Эвертона», и «Ливерпуль».