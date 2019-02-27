«Спартак» намерен выплачивать зарплату футболистам в рублях

Согласно информации источника, «Спартак» планирует к 2022 году перевести расчеты по зарплатам всех игроков команды в рубли.
Руководство клуба рассчитывает создать костяк из российских игроков, включив в состав нескольких легионеров.
Напомним, защитник «Ромы» Константинос Манолас отказался переходить в «Зенит», поскольку клуб готов был платить ему только в рублях.
не забудь поздравить))
не забудь поздравить))
не факт, что в 2022 году рубль еще будет существовать.
не факт, что в 2022 году рубль еще будет существовать.
Ну и раз уж упомянули Слуцкого, Абрамовича и Гранта.
Харри Реднапп писал, что он подтягивал Гранта под АПЛ с подачи Абрамовича. Биография у них больно похожа: евреи, связанные с СССР, потерявшие родителей.
А теперь вот Пончик уехал в Витесс. До этого был в Халле, но безуспешно. А теперь в Витессе. Когда-то давно была статья, мол, на самом деле арлемцами владеет Абрамович, а Мераб Жордания (тогдашний новый владелец) такую покупку бы не осилил. Лет 10 уже не читал таких статей, но вот количество отданных игроков Челси в Витесс говорит само за себя. И я не удивлюсь, если Пончик возглавит пенсионеров.
Ну и раз уж упомянули Слуцкого, Абрамовича и Гранта.
Харри Реднапп писал, что он подтягивал Гранта под АПЛ с подачи Абрамовича. Биография у них больно похожа: евреи, связанные с СССР, потерявшие родителей.
А теперь вот Пончик уехал в Витесс. До этого был в Халле, но безуспешно. А теперь в Витессе. Когда-то давно была статья, мол, на самом деле арлемцами владеет Абрамович, а Мераб Жордания (тогдашний новый владелец) такую покупку бы не осилил. Лет 10 уже не читал таких статей, но вот количество отданных игроков Челси в Витесс говорит само за себя. И я не удивлюсь, если Пончик возглавит пенсионеров.