«Спартак» намерен выплачивать зарплату футболистам в рублях

27 февраля 2019, 00:30

Согласно информации источника, «Спартак» планирует к 2022 году перевести расчеты по зарплатам всех игроков команды в рубли.

Руководство клуба рассчитывает создать костяк из российских игроков, включив в состав нескольких легионеров.

Напомним, защитник «Ромы» Константинос Манолас отказался переходить в «Зенит», поскольку клуб готов был платить ему только в рублях.