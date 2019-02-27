«Спартак» намерен выплачивать зарплату футболистам в рублях

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 6’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 20’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 90’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 90’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 7’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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«Спартак» намерен выплачивать зарплату футболистам в рублях

27 февраля 2019, 00:30

Согласно информации источника, «Спартак» планирует к 2022 году перевести расчеты по зарплатам всех игроков команды в рубли. 

Руководство клуба рассчитывает создать костяк из российских игроков, включив в состав нескольких легионеров.

Напомним, защитник «Ромы» Константинос Манолас отказался переходить в «Зенит», поскольку клуб готов был платить ему только в рублях.

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Все комментарии
Gunther
Gunther
   798 / 882
27 февраля в 23:55
в целом все верно клуб делает. Так издержек от курса будет меньше!
Санчо Панса
Санчо Панса ответил Т34
   94 / 882
27 февраля в 19:07
Ты на свою конюшню посмотри, там крен в сторону Африки не меньше, чем в Спартаке. Или ты просто не в курсе, потому что не знаешь, что творится в твоем дворе, постоянно торча на чужом. Очнись и посчитай своих зулусов!
    oFANATo
    oFANATo
       123 / 882
    27 февраля в 13:30
    Если пупсики за зарплату в евро позорятся в еврокубках, то что тогда будет за рубли? Страшно представить.
    LOpp
    LOpp ответил RIR68
       5 / 882
    27 февраля в 12:46
    не факт, что в 2022 году спартак еще будет существовать!!!
    100 лет исполниться клубу.
    не забудь поздравить))
    RIR68
    RIR68 ответил LOpp
       185 / 882
    27 февраля в 12:32
    Согласно информации источника, «Спартак» планирует к 2022 году перевести расчеты по зарплатам всех игроков команды в рубли. не факт, что в 2022 году рубль еще будет существовать.
    не факт, что в 2022 году спартак еще будет существовать!!!
    Nafnafik
    Nafnafik
       42 / 882
    27 февраля в 11:16
    И в рублях им платить не стоит, пока не очистят ряды от скверны.
    LOpp
    LOpp
       5 / 882
    27 февраля в 10:13
    Согласно информации источника, «Спартак» планирует к 2022 году перевести расчеты по зарплатам всех игроков команды в рубли.


    не факт, что в 2022 году рубль еще будет существовать.
    161регион
    161регион
       7 / 882
    27 февраля в 09:39
      Palex
      Palex
         126 / 882
      27 февраля в 09:16
      Не надо так "волнироваться" с утра, в твоем возрасте это вредно. Лучше начни день с зарядки.
      Djon_V
      Djon_V
         268 / 882
      27 февраля в 08:35
      Правильный шаг, давно пора, а то валюту им подавай
      maldalik
      maldalik
         640 / 882
      27 февраля в 07:35
      Хм, ну Спартак без легов это интересно. Но не верю..
      maldalik
      maldalik ответил Сантус
         640 / 882
      27 февраля в 07:34
      Прикольный момент...вся страна получает в рублях(законодательно!),а футболёры в валюте....и никому в голову не придёт спросить-а какого буя собственно!)
      Потому что легам в 66 не впилось в случае наших проблем терять в зарплате вдовое.
      Т34
      Т34 ответил Санчо Панса
         21 / 882
      27 февраля в 07:03
      Хорошо, что хоть не в валюте племен зулусов) А то мало ли что! Спартак это уже давно команда с креном в сторону Африки:)
      Ты на свою конюшню посмотри, там крен в сторону Африки не меньше, чем в Спартаке. Или ты просто не в курсе, потому что не знаешь, что творится в твоем дворе, постоянно торча на чужом. Очнись и посчитай своих зулусов!
      cska plus
      cska plus
         12 / 882
      27 февраля в 06:25
      Зулусы тарасовские сбегут из хрюшатника.
      cska plus
      cska plus ответил Павлоградский маньяк
         12 / 882
      27 февраля в 06:23
      Гинер этак рубля на 3 курс шекеля израильского повысил, да и гривна держится из-за харьковского черноколготочника
      Мощно мыслишь.
      ДАША Д
      ДАША Д
         211 / 882
      27 февраля в 05:29
      Так и должно быть.
      Арсений_88
      Арсений_88 ответил ABir
         209 / 882
      27 февраля в 05:17
      Играешь в России, получаешь рубли! Все правильно!
      Так нефть за валюту продается.
      Арсений_88
      Арсений_88
         209 / 882
      27 февраля в 05:16
      А свистунам тоже рублями заплатит?
      ABir
      ABir
         271 / 882
      27 февраля в 04:34
      Играешь в России, получаешь рубли! Все правильно!
      Гавроша
      Гавроша
         24 / 882
      27 февраля в 03:19
      Тогда одни дублеры останутся, и то не все.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         94 / 882
      27 февраля в 03:05
      Хорошо, что хоть не в валюте племен зулусов) А то мало ли что! Спартак это уже давно команда с креном в сторону Африки:)
      Bastardo
      Bastardo ответил Павлоградский маньяк
         525 / 882
      27 февраля в 02:45
      Я что заметил: И в гинерюшне, и в абрамятнике дольше держатся бесхребетные тренеры-амеобы, что им прикажи, хоть 11 зулусов ставить, они выполнят. Анчелотти, Моуриньо, Конте, Виллаш-Боаш у абрама не удержались, зато Грант, Сарри, Бенитес пожалуйста. Так же и хинер: слуцкий, ганчаренко - не тренеры, а петрушки, которые даже в случае 10:0 от Мордовии будут ставить дырофея в состав. В цска всегда была мафия: Вагнер-Карвальо, затем шведы, сейчас Влашич, ну и дзага с берёзками всегда. Талант не расцветёт в цска, а потом удивляемся, почему в сборной столько лет нормальных защитников нет (Васина накануне ЧМ слили), с опорой беда (Черчесову приказали Денисова убрать, чтобы дзагоеву и голловину место на поле вместе нашлось), и так далее и тому подобное.
      Как раз Конте, Папа Карло и тем более Особенный продержались в Челси больше одного сезона, чего не скажешь Беню и Граната. Про бесхребетность в конюшне - очень большой вопрос, уж больно долго держали Сбитого Лёнчика. К слову, Пса когда-то уволили за лещ от Вардара, не помогло даже первое чемпионство армейцев в России. Лёнчик же при этом долго пролетал евровесну, на всё ещё был главным тренером.

      Ну и раз уж упомянули Слуцкого, Абрамовича и Гранта.
      Харри Реднапп писал, что он подтягивал Гранта под АПЛ с подачи Абрамовича. Биография у них больно похожа: евреи, связанные с СССР, потерявшие родителей.
      А теперь вот Пончик уехал в Витесс. До этого был в Халле, но безуспешно. А теперь в Витессе. Когда-то давно была статья, мол, на самом деле арлемцами владеет Абрамович, а Мераб Жордания (тогдашний новый владелец) такую покупку бы не осилил. Лет 10 уже не читал таких статей, но вот количество отданных игроков Челси в Витесс говорит само за себя. И я не удивлюсь, если Пончик возглавит пенсионеров.
      Сантус
      Сантус
         85 / 882
      27 февраля в 02:43
      Прикольный момент...вся страна получает в рублях(законодательно!),а футболёры в валюте....и никому в голову не придёт спросить-а какого буя собственно!)
      Climent
      Climent
         122 / 882
      27 февраля в 01:30
      Позор спартаку и стыдно за него.
      Байкал-38
      Байкал-38
         37 / 882
      27 февраля в 01:22
      И наличными
      Sargent
      Sargent
         174 / 882
      27 февраля в 01:15
      Вся валюта ушла на подкуп Дюкова и судей.
      Павлоградский маньяк
      Павлоградский маньяк ответил 25процентный клоун
         132 / 882
      27 февраля в 01:04
      Я что заметил: И в гинерюшне, и в абрамятнике дольше держатся бесхребетные тренеры-амеобы, что им прикажи, хоть 11 зулусов ставить, они выполнят. Анчелотти, Моуриньо, Конте, Виллаш-Боаш у абрама не удержались, зато Грант, Сарри, Бенитес пожалуйста. Так же и хинер: слуцкий, ганчаренко - не тренеры, а петрушки, которые даже в случае 10:0 от Мордовии будут ставить дырофея в состав. В цска всегда была мафия: Вагнер-Карвальо, затем шведы, сейчас Влашич, ну и дзага с берёзками всегда. Талант не расцветёт в цска, а потом удивляемся, почему в сборной столько лет нормальных защитников нет (Васина накануне ЧМ слили), с опорой беда (Черчесову приказали Денисова убрать, чтобы дзагоеву и голловину место на поле вместе нашлось), и так далее и тому подобное.
      Биргер
      Биргер
         475 / 882
      27 февраля в 00:59
      Надо сразу в желудях платить , все будут сытые и радостно хрюкать
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Павлоградский маньяк
         3 / 882
      27 февраля в 00:48
      Гинер Дзагу на отдых отправил ,чтобы не перекармливать. а молодежь то (ноунэймы) на сухом пайке
      Павлоградский маньяк
      Павлоградский маньяк
         132 / 882
      27 февраля в 00:42
      Гинер этак рубля на 3 курс шекеля израильского повысил, да и гривна держится из-за харьковского черноколготочника
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