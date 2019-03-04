Влашича вызвали в сборную Хорватии на отборочные матчи Евро-2020

вчера, 17:58

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил вызов в сборную Хорватии на отборочные матчи Евро-2020 против команд Азербайджана (21 марта) и Венгрии (24 марта). В дальнейшем «шашечные» также сыграют в группе Е с Уэльсом и Словакией.

Вратари: Ловре Калинич («Астон Вилла»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Риека»);

Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Тин Едвай («Байер»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Марин Леовац («Динамо» Загреб), Антонио Милич («Андерлехт»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Матео Ковачич («Челси»), Милан Бадель («Лацио»), Марсело Брозович («Интер»), Иван Перишич («Интер»), Марко Рог («Севилья»), Марио Пашалич («Аталанта»), Филип Брадарич («Кальяри»), Никола Влашич ( ЦСКА );

Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Айнтрахт»), Марко Пьяца («Фиорентина»), Йосип Брекало («Вольфсбург»).