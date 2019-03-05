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Пепе Мель стал новым главным тренером «Лас-Пальмаса»

вчера, 04:01

Пресс-служба «Лас-Пальмаса» объявила о смене главного тренера. Вместо Пако Эрреры, который работал с командой с ноября прошлого года, клуб из второй лиги Испании возглавил Пепе Мель. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее Мель был наставником таких команд, как «Бетис», «Алавес», «Хетафе», «Райо Вальекано» и «Вест Бромвич». Последним местом работы испанца был «Депортиво».

За 28 туров Сегунды «Лас-Пальмас» набрал 38 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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ДАША Д
ДАША Д
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вчера в 06:01
Из болота команду нужно вытягивать.
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