Трахтенберг покинул «Спартак»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Трахтенберг покинул «Спартак»

вчера, 13:35

Руководитель пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг покинул свой пост. Клуб поблагодарил его за работу.

Исполняющим обязанности пресс-атташе «красно-белых» назначен Филипп Папенков.

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Все комментарии
тумба-юмба
тумба-юмба ответил Mauricio Gugelmin
вчера в 17:06
Больше вам трахтенбергов, федунов, асхабадзов, червиченок!
ТРОИХ В СПАРТАКЕ УЖЕ НЕТУ.А Федунов побольше,это хорошо.Чем богаче будет Великий Спартак тем чаще мы будем драть кобыл и голубых бакланов СПАСИБО за отличное пожелание.
cska plus
cska plus
   12 / 887
вчера в 16:53
Трахтенберг скоро про мошенничество федуна напишет.
cska plus
cska plus
   12 / 887
вчера в 16:53
Интересно паспорт забрал.
Bastardo
Bastardo ответил ЦCКА навсегда
   514 / 887
вчера в 16:13
Про Кокорина с Мамаевым сразу начали писать, как они отоварили Пака, до того как их закрыли! Про Глушака не пишут ничего, как он угрожает жене чеченцами, Лавровым и т.д.!
Отчасти потому, что надо писать аккуратнее, если пишешь как юрлицо. Лично я верю, что эти фразы сказал Глушаков, но если прилетит иск, одной верой в суде не вывезешь. А инфу первыми сбросил паблик Мэш, который 99% выкладывает то, что не хотят писать в "лайфе". Про Сулейманова тоже поста не было, хотя тему точно так же поднял паблик в вк. Только вышла новость, мол, паблик считает, что Шапиньо 23, а не 19.

По МаКо очень много информации в прессе, есть высказывания их коллег, позиции их адвокатов, ссылаться можно на публикации других изданий. Намного проще вести статьи.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Bastardo
   2 / 887
вчера в 16:05
Про Кокорина с Мамаевым уже даже Бэдкомедиан шутил, который в футболе разбирается настолько, что хорошо отозвался о фильме "Команда" Козловского, про фильм можно на википедии прочитать (к слову, Козловский болельщик Краснодара, и своим сценарием, имхо, показал себя как диванный зритель). У Глушакова разборки проходят в судебной инстанции другого типа. Если суд оставляет арест МаКо на пару месяцев и они живут в СИЗО, то восьмёрка живёт дома и даже иногда выходит на поле, а следующее судебное заседание (закрытое, как я помню) прессу не интересует.
Про Кокорина с Мамаевым сразу начали писать, как они отоварили Пака, до того как их закрыли! Про Глушака не пишут ничего, как он угрожает жене чеченцами, Лавровым и т.д.!
Bastardo
Bastardo ответил ЦCКА навсегда
   514 / 887
вчера в 16:02
Да и разборки с угрозами Глушака с Дашкой не выкладывают, а Кокорина с Мамаевым постоянно!
Про Кокорина с Мамаевым уже даже Бэдкомедиан шутил, который в футболе разбирается настолько, что хорошо отозвался о фильме "Команда" Козловского, про фильм можно на википедии прочитать (к слову, Козловский болельщик Краснодара, и своим сценарием, имхо, показал себя как диванный зритель).

У Глушакова разборки проходят в судебной инстанции другого типа. Если суд оставляет арест МаКо на пару месяцев и они живут в СИЗО, то восьмёрка живёт дома и даже иногда выходит на поле, а следующее судебное заседание (закрытое, как я помню) прессу не интересует.
МапС
МапС
   136 / 887
вчера в 15:40
Старому надоело врать, правильно сделал, что ушёл.
Abverin
Abverin
   118 / 887
вчера в 14:58
На трахтенбергах спартак держится.
МКС
МКС
   93 / 887
вчера в 14:39
    Sunny.
    Sunny.
       125 / 887
    вчера в 14:34
    теперь будет трахтенбергить спартачек
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил ЦCКА навсегда
       529 / 887
    вчера в 14:24
    Творение Трахтенберга :)
    Что написано пером ..., слово не воробей ..., и тому подобное. И фанаты могут поставить себе первую галочку. Одного из опг они своими действиями сковырнули Ромашка понесла первые потери.
    Palex
    Palex ответил particular
       123 / 887
    вчера в 14:11
    Думается Трахтенберг нам много чего расскажет.
    makkie
    makkie
       23 / 887
    вчера в 13:53
    Даа, странная история с этой публикацией вышла... не так должен был Трахтенберг покинуть Спартак.
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       89 / 887
    вчера в 13:49
    Если уже трахтенберги побежали, то грандиозный позор неминуем.
    particular
    particular
       8 / 887
    вчера в 13:46
    Расставание было сухим, сдержанным и без эмоций...
    Если нормальный чел, то спокойно уйдёт и штык в землю...
    А если разошлись на напрЯге, то, вполне, могут скоро обнажится в СМИ различные подробности разных событий недалёких времён... И тогда...
    ДСА
    ДСА
       143 / 887
    вчера в 13:44
    Ромашки Трахтнбергу ручкой.
    Mauricio Gugelmin
    Mauricio Gugelmin ответил ЦCКА навсегда
       46 / 887
    вчера в 13:42
    И 7 0 не позор!
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Mauricio Gugelmin
       2 / 887
    вчера в 13:42
    Соккер такого не выложит, контролируется известными людьми, вот и кафельниковский анализ от 27 февраля не выложили, а то финансирование урежут!
    Да и разборки с угрозами Глушака с Дашкой не выкладывают, а Кокорина с Мамаевым постоянно!
    Mauricio Gugelmin
    Mauricio Gugelmin
       46 / 887
    вчера в 13:41
    У спартака полный Трахтенберг по связям с Марибором, Рапидом, ПАОКом, АЕКом, Санкт-Галленом, Легией, НЕКом!
    sir_Alex
    sir_Alex
       104 / 887
    вчера в 13:41
    Спасибо мужику за работу.
    Mauricio Gugelmin
    Mauricio Gugelmin ответил ЦCКА навсегда
       46 / 887
    вчера в 13:41
    Соккер такого не выложит, контролируется известными людьми, вот и кафельниковский анализ от 27 февраля не выложили, а то финансирование урежут!
    yrasikos22
    yrasikos22
       467 / 887
    вчера в 13:40
    Крыса сбежала с корабля !!!
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 887
    вчера в 13:39
    И этого погнали известными тряпками. Гыгыгы
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 887
    вчера в 13:38
    Творение Трахтенберга :)

    Mauricio Gugelmin
    Mauricio Gugelmin
       46 / 887
    вчера в 13:37
    Больше вам трахтенбергов, федунов, асхабадзов, червиченок!
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