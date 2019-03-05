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«Динамо» Брест грозится перейти в чемпионат другой страны

вчера, 08:46

Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев заявил, что клуб не намерен выплачивать компенсацию «Неману» за полузащитника Павла Савицкого, хотя апелляционный комитет Федерации футбола Беларуси обязал клуб это сделать.

Понимаем, что нас могут не допустить к чемпионату. Но я свою позицию обозначил четко: ноль рублей ноль копеек. Естественно, мы готовимся – и уже готовы к тому, что нас не допустят. Если так произойдет, то пусть федерация сама комментирует свой самосуд. Наш проект – тот редкий случай, когда в белорусский футбол вложены реальные средства, мы много создали и имеем большие планы. Но ее все это не волнует. Следовательно, сложно вести речь о том, что ее заботит развитие футбола.

Чиновников в Доме футбола не беспокоит, что Бресту грядет тысяча лет. Они лишают нас медальных амбиций, запретив трансферы, угрожая снять очки и не выдать лицензию. И, к сожалению, совершенно не учитывают, что кто-то наконец готов вкладывать собственные средства не только в профессиональный футбол, но и в детский, и в массовый спорт.

Мы просто перейдем в чемпионат другой страны. Это работа не одного дня. Впрочем, думаю, до крайних мер не дойдет. Хотя такие варианты прорабатывали. Не стесняюсь об этом говорить. Мы отчаянно доказываем свою позицию. Но федерации нужно оставаться в рамках правового поля. И хотя бы без нарушений регламента проводить заседания арбитража, своих комитетов и так далее.

Ранее брестское «Динамо» подписало нападающего Артема Милевского

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Все комментарии
Neman Grodno
Neman Grodno ответил SHMEL
   749 / 933
вчера в 12:17
А в чем суть проблемы,что за компенсация и почему они её отказываются платить за Савицкого?
Там долгая история, если вкратце то Савицкий отказался подписывать контракт с Неманом, когда ему было 23 года, и перешел в Динеамо Брест, а до возраста 23 лет любой клуб обязан заплатить компенсацию бывшему клубу, не знаю, как в мире, но в Беларуси в 23 года клуб должен захотеть оставить футболиста предложив контракт на такиж же или улучшенных условиях, тогда будет компенсация, Неман такое предложение сделал, Савицкий отказался и перешел как свободный агент в Динамо Брест, вот Неман и хочет получить свои 300 000 евро, а Динамо Бресть пока на офф сайте вывешивает новости, что футболисты не крепостные
Питух в домике
Питух в домике ответил Санкт-Ватутинки
   498 / 933
вчера в 11:33
Скоро моими усилиями цска переведут в чемпионат Зимбабве! Я собираюсь добиться у гинера, чтобы увели всех Влашичей, Ингассонов, Магнуссенов, которые привозят мне в домик голы! С собой возьмём Одиа, Мусу, Думбию, Одемвинге и Олисе! Гыгыгы!
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   47 / 933
вчера в 10:40
- говорят, что вкладывают в развитие футбола
- подписывают Артема Милевского
Что-то концы с концами не сходятся)
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко ответил mihaluch
   157 / 933
вчера в 10:37
Уйдут скорей всего в Польшу, самое близкое.
нет не в польшу их обкуренный марадонна позвал в мексику или где он там сча покуривает короче куда то туда)
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   32 / 933
вчера в 10:30
У нас так зенит уже в чемпионате Крыма играет! Гыгыгы!
tuman960
tuman960
   232 / 933
вчера в 10:06
«Динамо» Брест грозится перейти в чемпионат другой страны
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Это кто же вам позволит!!!!Просто смешно,ЩАААС батька выдаст разрешение и будет у вас счастье в чемпионате Испании)))))))
grafff
grafff
   433 / 933
вчера в 09:25
Да уж
ДАША Д
ДАША Д
   216 / 933
вчера в 09:24
В Россию их не возьмут.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   453 / 933
вчера в 09:20
В Прибалтику?
SHMEL
SHMEL
   67 / 933
вчера в 09:15
А в чем суть проблемы,что за компенсация и почему они её отказываются платить за Савицкого?
mihaluch
mihaluch
   181 / 933
вчера в 09:14
Уйдут скорей всего в Польшу, самое близкое.
Василий 50
Василий 50
   286 / 933
вчера в 09:08
В Россию их не возьмут.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   292 / 933
вчера в 09:07
Срочно надо проверить откуда это "реальные средства". Опять госдеп сша выделил?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Лакшери
   101 / 933
вчера в 09:04
Украины например
При условии, что правильно ответят на вопрос "чей Крым"
Лакшери
Лакшери
   204 / 933
вчера в 08:59
Украины например
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