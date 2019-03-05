«Динамо» Брест грозится перейти в чемпионат другой страны

Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев заявил, что клуб не намерен выплачивать компенсацию «Неману» за полузащитника Павла Савицкого, хотя апелляционный комитет Федерации футбола Беларуси обязал клуб это сделать.

Понимаем, что нас могут не допустить к чемпионату. Но я свою позицию обозначил четко: ноль рублей ноль копеек. Естественно, мы готовимся – и уже готовы к тому, что нас не допустят. Если так произойдет, то пусть федерация сама комментирует свой самосуд. Наш проект – тот редкий случай, когда в белорусский футбол вложены реальные средства, мы много создали и имеем большие планы. Но ее все это не волнует. Следовательно, сложно вести речь о том, что ее заботит развитие футбола.

Чиновников в Доме футбола не беспокоит, что Бресту грядет тысяча лет. Они лишают нас медальных амбиций, запретив трансферы, угрожая снять очки и не выдать лицензию. И, к сожалению, совершенно не учитывают, что кто-то наконец готов вкладывать собственные средства не только в профессиональный футбол, но и в детский, и в массовый спорт.

Мы просто перейдем в чемпионат другой страны. Это работа не одного дня. Впрочем, думаю, до крайних мер не дойдет. Хотя такие варианты прорабатывали. Не стесняюсь об этом говорить. Мы отчаянно доказываем свою позицию. Но федерации нужно оставаться в рамках правового поля. И хотя бы без нарушений регламента проводить заседания арбитража, своих комитетов и так далее.