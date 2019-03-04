Это боль. «Ливерпуль» снова второй

вчера, 18:34

«Ливерпуль» не удержал лидерство в АПЛ , расплескал преимущество в семь очков и скатился на чистое второе место. «Соккер.ру» разбирается, где ошиблись «красные».

Два месяца назад. «Ливерпуль» прошел первую половину чемпионата на одном дыхании: 16 побед и 3 ничьи при отсутствии поражений в 19 матчах (51 очко – показатель лидера). Преимущество над «Тоттенхэмом», который занимал вторую строчку на экваторе турнирной дистанции, составляло шесть очков, «Манчестер Сити» отставал на 7 баллов.

Сейчас. После 29 туров у «Ливерпуля» 70 очков: 21 победа, 7 ничьих и 1 поражение. Это второе место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» от чемпионской гонки отвалился, а «Манчестер Сити» лидирует, набрав 71 очко (23 победы, 2 ничьи, 4 поражения).

По итогам 20 туров «Ливерпуль» набрал 54 балла и потерял всего лишь 6 очков. В следующих девяти матчах «красные» заработали 16 очков и потеряли 11. С нового года у команды Юргена Клоппа темп команды, стремящейся в Лигу Европы. Если бы на протяжении всей турнирной дистанции «красные» набирали очки с такой же регулярностью, как в январе и феврале, то сейчас имели бы около 50 баллов и шестое место в турнирной таблице. Преимущество «Ливерпуля» позволяло ему чувствовать себя комфортно, но мерсисайдцы сами жутко забуксовали и растеряли все преимущество по делу.

Как «Ливерпуль» лишился преимущества и первого места?

Где же эти 11 очков, которые растерял «Ливерпуль» в 2019 году? Давайте посчитаем. Из девяти матчей АПЛ , сыгранных с начала года, «красные» выиграли только четыре. Представьте себе, меньше половины матчей закончились успешно для претендента на титул, три очка удалось набрать по итогам поединков с «Брайтоном», «Кристал Пэлас», «Борнмутом» и «Уотфордом». Пять раз в девяти случаях – больше половины! - команда Юргена Клоппа теряла очки. Вспомним эти матчи.

21 тур. «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» - 2:1. Год не задался для «Ливерпуля» с первого же матча, в котором «красные» потерпели поражение от прямого конкурента. Конечно, поражение от «Манчестер Сити» больно ударили и по психологии, и по турнирным перспективам, ведь вследствие этого своего успеха «горожане» приблизились к лидеру на расстояние четырех баллов. И ведь встреча была равная, где-то «Ливерпулю» не повезло, а в заключительной четверти матча мерсисайдцам не хватило хладнокровия, потому что при счете 1:1 нужно было действовать прагматично, ничья устраивала со стратегической точки зрения. Но «красные» нарвались на гол Лероя Сане, не нашли в себе силы отыграться во второй раз за вечер и пустили чемпионскую гонку по сценарию «Манчестер Сити». Так показалось тогда и так кажется до сих пор, учитывая потерю «Ливерпулем» лидерства.

24 тур. «Ливерпуль» - «Лестер» - 1:1. Поражение от «Ман Сити» по-прежнему остается единственным у «Ливерпуля» в нынешнем розыгрыше АПЛ , дальнейшие очковые потери – следствие ничьих. Не удалось команде Юргена Клоппа выиграть у «Лестера» на «Энфилде». И не сказать, что не по делу. Да, «красные» владели территориальным и игровым преимуществом, но по количеству попаданий в створ счет 3:2 в их пользу, а на ранний гол Мане перед самым перерывом ответил Магуайр. Оборона допустила серьезный сбой. Но ведь у «Ливерпуля» был целый тайм, чтобы забить победный мяч, однако сделать это было не суждено. И повторюсь – очень мало созданных моментов, Шмейхель не летал белкой в колесе, а «Ливерпуль» был слишком вялым для команды, мечтающей о победе – и в этом матче, и в целом чемпионате.

25 тур. «Вест Хэм» - «Ливерпуль» - 1:1. Следующий тур – и снова ничья 1:1. Как и в игре с «Лестером», счет открыл Мане, а соперник ответил. Оба гола забиты в первом тайме, разница лишь в том, что они расположились ближе по времени друг к другу. Здесь мерсисайдцы заставили Фабьянски поработать, хотя по общему количеству ударов «Вест Хэм» даже опередил «красных». Салах и Фирмино сыграли бледненько, полузащита, которая должна создавать давление, не справилась. Как итог, еще одна осечка, приблизившая «Ливерпуль» к утрате лидерства. Роковая ли это утрата, или «красные» еще отыграются?

27 тур. «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 0:0. Разгромив «Борнмут», «Ливерпуль» отправился на «Олд Траффорд», чтобы сгонять по нулям с МЮ . Объективно сложная встреча – северо-западное дерби на выезде, воспрянувший духом благодаря Сульшеру «Ман Юнайтед», закрытая игра со стороны противника. Но разве «Ливерпуль» не был к этому готов? Оправдывать претендента на титул сложно, учитывая, что по воротам Де Хеа был нанесен один точный удар, по остроте моментов манкунианцы даже превзошли мерсисайдцев.

29 тур. «Эвертон» - «Ливерпуль» - 0:0. Нулевой ничьей должно было завершаться и мерсисайдское дерби в первом круге, но там был удар отчаяния ван Дейка и редкий отскок от перекладины на Ориги, который принес «Ливерпулю» победу, одобренную Фортуной. На этот раз никаких подарков и несколько геройств от защитников «ирисок», в то время как подопечные Клоппа снова не наполнили матч доверху острыми моментами.

Юрген Клопп на пресс-конференции после матча с «Эвертоном» заявил, что научился уважать любой результат и раньше хуже чувствовал себя после ничьих. Однако вопрос об обилии мирных исходом, похоже, немного взбесил Клоппа, что выдает его беспокойство. Во-первых, у «Ливерпуля» в последних четырех матчах во всех турнирах три нулевых ничьих, во-вторых, четыре ничьих в шести последних турах АПЛ . Да, «красные» проиграли лишь раз в чемпионате, но «Манчестер Сити» не мешают лидировать четыре поражения. Обилие ничьих часто говорит о нежелании, неумении или временной невозможности играть на победу – не буду утверждать, что это случай «Ливерпуля», но очень похоже.