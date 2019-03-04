Это боль. «Ливерпуль» снова второй

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.67 4.4 5
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.85 3.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4.05 3.55 1.82
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.18 6.1 18
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.75 3.1 5.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:2 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 2:1 Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 2:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
ГлавнаяБлогиФутбол - это боль

Это боль. «Ливерпуль» снова второй

вчера, 18:34

«Ливерпуль» не удержал лидерство в АПЛ, расплескал преимущество в семь очков и скатился на чистое второе место. «Соккер.ру» разбирается, где ошиблись «красные». 

Два месяца назад. «Ливерпуль» прошел первую половину чемпионата на одном дыхании: 16 побед и 3 ничьи при отсутствии поражений в 19 матчах (51 очко – показатель лидера). Преимущество над «Тоттенхэмом», который занимал вторую строчку на экваторе турнирной дистанции, составляло шесть очков, «Манчестер Сити» отставал на 7 баллов. 

Сейчас. После 29 туров у «Ливерпуля» 70 очков: 21 победа, 7 ничьих и 1 поражение. Это второе место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» от чемпионской гонки отвалился, а «Манчестер Сити» лидирует, набрав 71 очко (23 победы, 2 ничьи, 4 поражения). 

По итогам 20 туров «Ливерпуль» набрал 54 балла и потерял всего лишь 6 очков. В следующих девяти матчах «красные» заработали 16 очков и потеряли 11. С нового года у команды Юргена Клоппа темп команды, стремящейся в Лигу Европы. Если бы на протяжении всей турнирной дистанции «красные» набирали очки с такой же регулярностью, как в январе и феврале, то сейчас имели бы около 50 баллов и шестое место в турнирной таблице. Преимущество «Ливерпуля» позволяло ему чувствовать себя комфортно, но мерсисайдцы сами жутко забуксовали и растеряли все преимущество по делу.

Как «Ливерпуль» лишился преимущества и первого места?

Где же эти 11 очков, которые растерял «Ливерпуль» в 2019 году? Давайте посчитаем. Из девяти матчей АПЛ, сыгранных с начала года, «красные» выиграли только четыре. Представьте себе, меньше половины матчей закончились успешно для претендента на титул, три очка удалось набрать по итогам поединков с «Брайтоном», «Кристал Пэлас», «Борнмутом» и «Уотфордом». Пять раз в девяти случаях – больше половины! - команда Юргена Клоппа теряла очки. Вспомним эти матчи.

21 тур. «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» - 2:1. Год не задался для «Ливерпуля» с первого же матча, в котором «красные» потерпели поражение от прямого конкурента. Конечно, поражение от «Манчестер Сити» больно ударили и по психологии, и по турнирным перспективам, ведь вследствие этого своего успеха «горожане» приблизились к лидеру на расстояние четырех баллов. И ведь встреча была равная, где-то «Ливерпулю» не повезло, а в заключительной четверти матча мерсисайдцам не хватило хладнокровия, потому что при счете 1:1 нужно было действовать прагматично, ничья устраивала со стратегической точки зрения. Но «красные» нарвались на гол Лероя Сане, не нашли в себе силы отыграться во второй раз за вечер и пустили чемпионскую гонку по сценарию «Манчестер Сити». Так показалось тогда и так кажется до сих пор, учитывая потерю «Ливерпулем» лидерства. 

24 тур. «Ливерпуль» - «Лестер» - 1:1. Поражение от «Ман Сити» по-прежнему остается единственным у «Ливерпуля» в нынешнем розыгрыше АПЛ, дальнейшие очковые потери – следствие ничьих. Не удалось команде Юргена Клоппа выиграть у «Лестера» на «Энфилде». И не сказать, что не по делу. Да, «красные» владели территориальным и игровым преимуществом, но по количеству попаданий в створ счет 3:2 в их пользу, а на ранний гол Мане перед самым перерывом ответил Магуайр. Оборона допустила серьезный сбой. Но ведь у «Ливерпуля» был целый тайм, чтобы забить победный мяч, однако сделать это было не суждено. И повторюсь – очень мало созданных моментов, Шмейхель не летал белкой в колесе, а «Ливерпуль» был слишком вялым для команды, мечтающей о победе – и в этом матче, и в целом чемпионате.

25 тур. «Вест Хэм» - «Ливерпуль» - 1:1. Следующий тур – и снова ничья 1:1. Как и в игре с «Лестером», счет открыл Мане, а соперник ответил. Оба гола забиты в первом тайме, разница лишь в том, что они расположились ближе по времени друг к другу. Здесь мерсисайдцы заставили Фабьянски поработать, хотя по общему количеству ударов «Вест Хэм» даже опередил «красных». Салах и Фирмино сыграли бледненько, полузащита, которая должна создавать давление, не справилась. Как итог, еще одна осечка, приблизившая «Ливерпуль» к утрате лидерства. Роковая ли это утрата, или «красные» еще отыграются?

27 тур. «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 0:0. Разгромив «Борнмут», «Ливерпуль» отправился на «Олд Траффорд», чтобы сгонять по нулям с МЮ. Объективно сложная встреча – северо-западное дерби на выезде, воспрянувший духом благодаря Сульшеру «Ман Юнайтед», закрытая игра со стороны противника. Но разве «Ливерпуль» не был к этому готов? Оправдывать претендента на титул сложно, учитывая, что по воротам Де Хеа был нанесен один точный удар, по остроте моментов манкунианцы даже превзошли мерсисайдцев. 

29 тур. «Эвертон» - «Ливерпуль» - 0:0. Нулевой ничьей должно было завершаться и мерсисайдское дерби в первом круге, но там был удар отчаяния ван Дейка и редкий отскок от перекладины на Ориги, который принес «Ливерпулю» победу, одобренную Фортуной. На этот раз никаких подарков и несколько геройств от защитников «ирисок», в то время как подопечные Клоппа снова не наполнили матч доверху острыми моментами. 

Юрген Клопп на пресс-конференции после матча с «Эвертоном» заявил, что научился уважать любой результат и раньше хуже чувствовал себя после ничьих. Однако вопрос об обилии мирных исходом, похоже, немного взбесил Клоппа, что выдает его беспокойство. Во-первых, у «Ливерпуля» в последних четырех матчах во всех турнирах три нулевых ничьих, во-вторых, четыре ничьих в шести последних турах АПЛ. Да, «красные» проиграли лишь раз в чемпионате, но «Манчестер Сити» не мешают лидировать четыре поражения. Обилие ничьих часто говорит о нежелании, неумении или временной невозможности играть на победу – не буду утверждать, что это случай «Ливерпуля», но очень похоже. 

Клопп утверждает, что его команда знает себя и все так же хороша, но «Ливерпуль» боится рисковать в стремлении к победам и поэтому соглашается на ничьи. «Красные» утратили лидерство не из-за поражения от «Ман Сити», и не надо говорить о психологическом ударе, ведь после неудачи в Манчестере выиграли два матча подряд. На второе место «Ливерпуль» отодвинули четыре ничьи за месяц, хотя до этого за 23 тура АПЛ лишь трижды делили очки. Спад в начале года традиционен для команд Клоппа, возможно, это связано с системой подготовки, привезенной из Германии, ведь в Бундеслиге есть зимние каникулы, а в Англии играют нон-стоп. Как бы то ни было, «Ливерпуль» сократил свои шансы на титул, хотя вся борьба еще впереди. Вдруг и у машины по имени «Манчестер Сити» обнаружатся призраки?

Поделиться
Другие материалы по теме
Лукаку поссорился с Погба из-за нереализованного пенальти
Сегодня, 11:32 Комментарии2
Смерть вокалиста The Prodigy связали с «проклятием Рэмзи»
Сегодня, 10:06 Комментарии18
«Динамо» Брест грозится перейти в чемпионат другой страны
Сегодня, 08:46 Комментарии13
Месси продемонстрировал навыки игры в настольный теннис
Вчера, 19:12 ВидеоКомментарии10
Регилон назвал Месси блохой
Вчера, 17:20 Комментарии49
«Фулхэм» установил антирекорд АПЛ
03 марта Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
DDT
DDT
   572 / 886
сегодня в 10:20
У колбасных глоров началась незапланированная весенняя спячка
Tott_Hot
Tott_Hot
   393 / 886
сегодня в 07:15
Попритихли все ливерные школьники. Аж дышать на соккере легче стало)
112910415
112910415
   69 / 886
сегодня в 06:40
осталось мало шансов
ATG
ATG
   565 / 886
сегодня в 06:34
Ещё много игр . Ман Сити потеряет ещё очки . Как и Ливерпуль .Но завязочка в АПЛ в этом году на заглядение
Ленора
Ленора
   791 / 886
сегодня в 04:16
Ещё 9 игр впереди, у Ливерпуля все шансы на Чемпионство
faneng
faneng
   406 / 886
сегодня в 02:47
Не хватило сил Ливерпулю...
Roger Young
Roger Young
   258 / 886
вчера в 22:28
Хороший разбор
y6uBaHTo
y6uBaHTo ответил BARCDJIN
   715 / 886
вчера в 22:03
Это не важно.Пеп пока в Англии Сити будет доминировать..
Доминировать, не значит всегда побеждать. Соперники, что навяжут борьбу будут всегда и когда-нибудь сдвинут МС. В этом сезоне, это Ливерпуль. И пока что все впереди, хотя счас все в руках в Пепки.
y6uBaHTo
y6uBaHTo
   715 / 886
вчера в 21:59
Вы знаете, потеря лидерства, возможно и пойдет на пользу команды. Хорошо , что в марте опустились, а не на финише. Иногда легше быть догоняющим, как это доказали МС.
И что это за "Ливерпуль снова второй"? когда это "снова"? Это первый сезон при Клоппе, когда команда бьется за АПЛ. До это было при Роджерсе, сезон 12/13 вроде. И все, шансов больше не было.
OLESOCC
OLESOCC
   262 / 886
вчера в 21:45
Топлю за Ливер!!!
Sunny.
Sunny.
   121 / 886
вчера в 21:01
какая боль какая боль ливерка второй)
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   219 / 886
вчера в 20:12
2й не 12й!
BARCDJIN
BARCDJIN
   81 / 886
вчера в 19:45
Это не важно.Пеп пока в Англии Сити будет доминировать..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100